Чиновника ЛОДА судитимуть за зловживання з коштами під час будівництва дитбудинку у Радехові

На Львівщині до суду скерували обвинувальний акт відносно посадовця управління капітального будівництва Львівської ОДА, який здійснював технічний нагляд під час будівництва дитбудинку сімейного типу в Радехові у листопаді-грудні 2016 року.

Під час досудового розслідування встановили, що посадовець, знаючи, що підрядник ще не виконав усі роботи та не використав усі матеріали, підписав та завірив печаткою акти приймання виконаних робіт. Внаслідок цього бюджету Львівщини було завдано шкоди на понад 270 тис. грн, повідомила прес-служба прокуратури Львівської області.

З ухвали Радехівського райсуду від 8 травня відомо, що будівництво дитбудинку сімейного типу у Радехові на замовлення УКБ ЛОДА у 2016 році проводило ТзОВ «Львівський будівельний холдинг». У другому півріччі 2016 року воно отримало від УКБ ЛОДА 774,5 тис. грн на придбання матеріалів та виконані роботи, підтверджені двома актами.

У квітні 2018 року була проведена судова будівельно-технічна експертиза, яка показала, що різниця між вартістю фактично виконаних тоді робіт та вартістю, вказаною в актах, становить 270,6 тис. грн, в результаті чого державним інтересам, було завдано шкоди на цю суму.

Посадовцю ЛОДА, 62-річному львів’янину, оголосили підозру за ч.2 ст.367 Кримінального кодексу України (службова недбалість). У разі доведення вини зловмисник може потрапити за ґрати на 5 років. Також йому загрожує штраф і трирічне позбавлення права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю. Крім цього, прокуратура заявлятиме цивільний позов для відшкодування заподіяної шкоди.

Додамо, наприкінці 2017 року УКБ ЛОДА оголосило тендер щодо завершення будівництва дитбудинку сімейного типу в Радехові, площею 224 м2, за понад 1 млн грн. Ці роботи до кінця 2018 року має виконати ТзОВ «Захист Будівельних Конструкцій».