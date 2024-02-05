Чиновника Верховного суду України викрили на підтримці російської агресії
Чоловік підтримував війну, чекав нового наступу росіян і сподівався на швидку окупацію України
Працівники Служби безпеки України викрили посадовця Верховного суду України, який виправдовував російську агресію проти України, чекав нового наступу російської армії та сподівався на швидку окупацію нашої держави. Про це у понеділок, 5 лютого, повідомили прес-служби Офісу генерального прокурора та СБУ.
Як розповіли в СБУ, у розпорядженні відомства є записи розмов, в яких підозрюваний заперечує суверенітет України і пропонує віддати окупантам південні регіони, у тому числі Одеську та Херсонську області.
відео СБУ
Зокрема, у спілкуванні зі своїм підлеглим він героїзував найманців російської приватної військової компанії «Вагнер» та підтримував їхню участь у війні проти нашої держави.
«Крім того, посадовець судового органу пропонував розпочати новий наступ на Україну з північного напрямку для захоплення Львова та сусідніх регіонів», – повідомили в СБУ.
Чоловік також висловлював свої надії на швидку окупацію України з подальшим встановленням на її території російського окупаційного режиму.
«Під час обшуків за місцем проживання зловмисника виявлено: мобільні телефони та комп’ютери із доказами злочинних дій, майже 300 необлікованих набоїв до стрілецької зброї, спеціальний технічний засіб незаконного стеження; прокремлівську літературу», – йдеться у повідомленні.
Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.