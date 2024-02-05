Чоловік заперечував державний суверенітет України та героїзував російських окупантів

Працівники Служби безпеки України викрили посадовця Верховного суду України, який виправдовував російську агресію проти України, чекав нового наступу російської армії та сподівався на швидку окупацію нашої держави. Про це у понеділок, 5 лютого, повідомили прес-служби Офісу генерального прокурора та СБУ.

Як розповіли в СБУ, у розпорядженні відомства є записи розмов, в яких підозрюваний заперечує суверенітет України і пропонує віддати окупантам південні регіони, у тому числі Одеську та Херсонську області.

відео СБУ

Зокрема, у спілкуванні зі своїм підлеглим він героїзував найманців російської приватної військової компанії «Вагнер» та підтримував їхню участь у війні проти нашої держави.

«Крім того, посадовець судового органу пропонував розпочати новий наступ на Україну з північного напрямку для захоплення Львова та сусідніх регіонів», – повідомили в СБУ.