У Полтавській області місцевий чиновник вирішив убити бізнесмена і шукав кілера, але його викрили і затримали. Про це у вівторок, 24 січня, повідомили Державне бюро розслідувань і Офіс генпрокурора.

«Місцевий чиновник одного з районів Полтавщини тривалий час конфліктував із підприємцем. Врешті-решт, аби приборкати опонента, посадовець вирішив вчинити радикально і почав шукати кілера, який зміг би виконати "замовлення". Вартість життя бізнесмена посадовець оцінив у 5 тисяч доларів», – сказано в повідомленні ДБР.

Полтавська обласна прокуратура уточнила, що чиновник шукав виконавця вбивства з жовтня минулого року.

Гроші за вбивство замовник планував передавати двома частинами: завдаток передав ще у грудні 2022 року, а решту обіцяв вже після отримання фото убитого. Злочинні наміри чиновника викрили правоохоронці і підготували спецоперацію з імітування вбивства.

Після нібито виконання «замовлення» працівники ДБР передали посадовцю фотографії з «трупом» і деякі особисті речі потерпілого.

Після цього чиновника затримали. Йому оголосили про підозру в закінченому замаху на умисне вбивство, вчиненому на замовлення. Чоловікові загрожує покарання у вигляді довічного позбавлення волі.