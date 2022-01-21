Журналісти оприлюднили аудіозапис, на якому посадовці обговорюють зникнення частини коштів, які мали піти на зведення сховища відпрацьованого ядерного палива у Чорнобилі. Відповідні записи оприлюднили розслідувачі «Схем».

Аудіозапис «Схем» стосується розмови 28 грудня 2020 року, у якій взяв участь чоловік, із голосом, схожим на очільника «Атомпроектінжинірингу» Миколи Божка. На ньому чиновники обговорюють ситуацію з будівництвом сховища відпрацьованого ядерного палива. Ще у 2020 році завлялось про його завершення, однак тоді ж «Енергоатом» уклав непублічну угоду на 422 млн грн із новим підрядником.

«Ви ж розумієте, що гроші пішли, продані, сп…жені (вкрадені) і так далі. Треба знаходити інші джерела фінансування і причому їх треба якось узаконити. Як? Ми ще не зовсім розуміємо», – пояснює мотиви укладання угоди Божко.

Посадовець заявляв, що у нього «є дірки», а також закликав не панікувати представників приватних фірм, які працювали на об'єкті.«Ми будемо сильно напружуватися для того, щоб максимально вас витягти, тому що витягнувши вас, ми витягнемо себе», – сказав він.

Зокрема, Божко на аудіозаписі зізнається, що виділив нецільові кошти на систему радіаційного контролю. А все через те, що таку систему закупляли через попереднього підрядника, а тепер такі кошти виділили ще й фірмі «КБР».

Колишня ревізорка Держаудитслужби Наталія Заєць пояснила журналістам, що такий аудіозапис може свідчити не лише про нецільові кошти. «Тут дуже великий спектр кримінальної відповідальності – це службова недбалість, зловживання службовим становищем», – вважає вона.

Коли журналісти спробували отримати коментар Божка, той попросив звернутися до прес-служби. Там своєю чергою відповіді на запит «Схем» не надали.