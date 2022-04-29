У собаки були стерті подушечки лапок, але вона вперто йшла з господарем

Мешканцю Маріуполя з собакою вдалося вибратися із окупованого Маріуполя і вони п’ять діб пішки йшли до Запоріжжя. Ішли на свій страх і ризик, під обстрілами, між мінами, в негоду, декілька разів прощалися з життям, але, на щастя, добралися живими, хоч страшенно втомленими.

Цю незвичайну історію повідомила у Facebook волонтерка Людмила Швайка.

Чоловік довго не міг повірити, що вони вижили, що інтуїція його не підвела, що вони у безпеці, що у Запоріжжі їх прийняли, як рідних.

«Вона зі своїм господарем йшла 5 діб з окупованого міста Маріуполь до Запоріжжя. На свій страх та ризик, бо, вирушаючи в дорогу, не знали взагалі, яка ситуація в області та і чи зможуть таку відстань подолати ногами та лапками. Під обстрілами, під час негоди та спеки, декілька разів прощаючись з життям», – повідомила волонтерка.

Собаку звати Жужа, у неї стерті подушечки лапок, тож після того, як вони добралися у безпечне місце, Жужа через втому не зробила ні кроку.ли, як рідних.

«Жужа нагодована маленькою порцією корисного корму (після голодування), вже оброблена від паразитів, з пролікованими лапками (з ліками і поїхала), віднесена в вагон потягу на руках, бо вже тут, в безпеці, не зробила жодного кроку від втоми», – написала Людмила Швайка.

Чоловік з собакою вже поїхали до родичів, які на них дуже чекають і які не вірили, що вони вижили в тому пеклі.