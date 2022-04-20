Спробу вивезти людей на Маріупольському напрямку буде поновлено 21 квітня

У середу, 20 квітня, українській стороні не вдалося скористатися гуманітарним коридором та вивезти мирне населення з Маріуполя. Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.

«Через відсутність контролю над власними військовими на місцях окупанти не змогли забезпечити належне припинення вогню. Також через властиву неорганізованість та нехлюйство окупанти не змогли забезпечити вчасний підвіз людей до точки, де чекали десятки наших автобусів і швидких», – повідомила Ірина Верещук.

За її словами, спробу вивезти людей на Маріупольському напрямку буде поновлено завтра зранку.

Також сьогодні на спільному брифінгу із президентом Європейської Ради у Києві президент Володимир Зеленський сказав, що Україна готова на будь-який формат обміну своїх заблокованих Росією цивільних та військових у Маріуполі на росіян.

«Ми готові до різних форматів обміну наших людей (у Маріуполі – УП) на російських людей, російських військових, яких вони (Росія – УП) залишили. І трупи залишили, і поранених людей вони кинули. Тому ми готові заради наших людей як військових, так і цивільних, на будь-який формат обміну», – повідомив Зеленський, передає Інтерфакс-Україна.

А радник голови Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що українська сторона готова провести переговори прямо в Маріуполі.

«Ми готові провести «спеціальний раунд переговорів» прямо в Маріуполі. Один на один. Два на два. Врятувати наших хлопців, Азовців, військових, мирних жителів, дітей, живих і поранених. Усі. Бо вони наші. Бо вони в моєму серці. Назавжди», – написав увечері Михайло Подоляк.

За інформацією «Української правди», заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд заявила, що союзники США по НАТО можуть бути залучені до операції з безпечного виходу мирних жителів із заблокованого Росією Маріуполя. Вона зазначила, що така домовленість вже кілька разів зривалася, адже саме росіяни мають дозволити безпечний вихід. За словами чиновниці, облога Маріуполя свідчить «про жорстокість цієї війни» та військові злочини, які вчиняє Владімір Путін.

Нагадаємо, сьогодні зранку ZAXID.NET повідомляв, що українській стороні вдалося домовитися про гуманітарний коридор з Маріуполя. Зазначимо, що росіяни змушують цивільних маріупольців носити білі пов'язки.