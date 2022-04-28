За минулу ніч росіяни завдали по місту близько 50 авіаударів та скинули багато фосфорних бомб

У ніч на 28 квітня російські війська завдали близько 50 авіаударів по Маріуполю. Окупанти скидали на місто фосфорні бомби, використання яких є заборонене Женевською конвенцією.

За інформацією полку «Азов», який здійснює оборону Маріуполя, за минулу ніч російські окупанти завдали близько 50 авіаударів та скинули велику кількість фосфорних бомб. Бійці закликали владу вжити рішучих заходів для деблокади міста чи евакуації мешканців та захисників.

«Ця ніч – це просто колосальна кількість фосфорних бомб, 50 авіаударів, ракет, арти і всього, що може використати варвар проти людства», – розповів у відеозверненні заступник командира полку «Азов» капітан Святослав Паламар у Telegram.

Фото з Telegram-каналу Азов – Маріуполь

За словами Паламара, втрати Росії лише в одному українському місті склали понад 1 млрд 111 млн доларів. За підрахунками військових, за 64 дні повномасштабного вторгнення Росії лише в Маріуполі окупанти втратили техніки на 162 млн доларів, а на боєкомплекти та літаковильоти – 288 млн доларів.

«Я закликаю військово-політичне керівництво до рішучих дій по деблокаді чи евакуації всіх тих, хто надіється і вірить в Батьківщину. Сьогодні я скажу не Маріуполь ­– це Україна, а Україна – це Маріуполь», – підсумував Паламар.

Зазначимо, що використання фосфорних бомб заборонене Женевською конвенцією. Радіус ураження фосфорної бомби – 150 метрів. Ця речовина займається при контакті з повітрям, тому зберігають її у воді. Унаслідок удару фосфорною бомбою спалахує сильна пожежа, яку важко загасити. При потраплянні на шкіру людини білий фосфор, яким заряджені боєприпаси, викликає важкі хімічні опіки. Білий фосфор – отруйний для людини. Смертельна доза становить 0,05-0,15 г. Ця речовина може викликати ураження кісток та кісткового мозку, омертвіння тканин – людина отримує не просто опіки, а глибинні рани.

Проте росіяни масово використовують їх на території України. Росіяни скидали фосфорні бомби на Донеччині, зокрема на Попасну, Краматорськ, а також на Луганщині.

Нагадаємо, російські війська не перестають обстрілювати й нищити Маріуполь. Зокрема страждає мирне населення. Росіяни обстрілюють завод «Азовсталь», де переховується мирне населення. Також раніше російська армія застосувала хімічну зброю у Маріуполі.