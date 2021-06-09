Невідомий чоловік в Харкові посеред вулиці підірвав гранату. В результат троє людей дістали поранення. Про це повідомила поліція Харківської області.

Вибух стався на проспекті Гагаріна. Про інцидент поліцейським повідомив перехожий у вівторок ввечері, 8 червня, о 21:53.

На місце одразу виїхали медики та слідчо-оперативна група. Зловмисника затримали – ним виявився 1992 року народження. Поліцейські з’ясовують обставини події.

Речниця поліції Харківської області Олена Баранник в коментарі «Громадському» повідомила, що загрози життю трьом потерпілих немає. Двоє (1988 та 2002 років народження) перебувають в задовільному стані, ще один (неповнолітній 2005 року народження) дістав поранення середньої тяжкості.