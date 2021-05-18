Поліцейські знайшли ще два боєприпаси на території дитмайданчика

На дитячому майданчику в Сєвєродонецьку Луганської області вибухнув боєприпас – постраждала дев’ятирічна дівчинка. Про це повідомила поліція Луганщини.

Про вибух поліція дізналася у вівторок, 18 травня, близько о 17:00. Поліцейські, які прибули на виклик, одразу обмежили доступ до майданчику інших осіб, оскільки, за попередньою інформацією, вибухонебезпечних предметів було кілька.

Наразі на місці події працюють слідчі, оперативники та експерти-вибухотехніки. Вони знайли ще два сигнальні патрони в кущах та на лавці.

«Відомо, що вказані небезпечні предмети знайшли хлопці, які проживають у цьому ж дворі, на смітнику та заховали їх у кущах, а постраждала дівчинка їх знайшла», ­– йдеться в повідомленні.

Наразі дівчинка із розсіченою бровою перебуває в лікарні. Тривають слідчі дії.