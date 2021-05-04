Вибух стався на цвинтарі, розташованому неподалік від лінії фронту

У Донецькій області під час прибирання на цвинтарі загинув чоловік. Він підірвався на невстановленому вибуховому пристрої.

Як повідомила поліція Донеччини у вівторок, 4 травня, Трагедія сталася у селищі міського типу Верхньоторецьке. Воно розташоване неподалік від лінії зіткнення.

Подружжя прибирало могили, однак під час роботи стався вибух. Чоловік отримав травми, несумісні з життям.

На місце трагедії прибули поліцейські з вибухотехніками. Вони оточили небезпечну ділянку, а решту людей з кладовища евакуювали.

Вибухотехніки мають обстежити усі прилеглі території.