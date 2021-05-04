На Донеччині під час прибирання могили на смерть підірвався чоловік
Вибух стався на цвинтарі, розташованому неподалік від лінії фронту
У Донецькій області під час прибирання на цвинтарі загинув чоловік. Він підірвався на невстановленому вибуховому пристрої.
Як повідомила поліція Донеччини у вівторок, 4 травня, Трагедія сталася у селищі міського типу Верхньоторецьке. Воно розташоване неподалік від лінії зіткнення.
Подружжя прибирало могили, однак під час роботи стався вибух. Чоловік отримав травми, несумісні з життям.
На місце трагедії прибули поліцейські з вибухотехніками. Вони оточили небезпечну ділянку, а решту людей з кладовища евакуювали.
Вибухотехніки мають обстежити усі прилеглі території.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ZAXID.NET