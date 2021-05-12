Невідомий стріляв в атомобіль зі сторони берега річки Бистриця-Солотвинська

Невідомий обстріляв автомобіль BMW X5 в Івано-Франківську з ручного протитанкового гранатомета. Авто вибухнуло, постраждалих немає. Про це повідомила поліція Івано-Франківщини в середу, 12 травня.

Інцидент трапився 11 травня на вулиці Галицькій, що на півночі міста, приблизно о 23:25. На місце одразу прибули поліцейські, слідчі та вибухотехніки.

За попередніми даними, автомобіль вибухнув в результаті пострілу, який зробив невідомий зі сторони берега річки Бистриця-Солотвинська. Поліція припускає, що він використав ручний протитанковий гранатомет. Стрілка поки ще не знайшли.

фото поліції

Постраждалих немає. Всі речові докази направили на експертизу. Кому належав автомобіль – невідомо.

Поліцейські відкрили справу одразу за двома статтями: про умисне знищення або пошкодження майна та незаконне поводження зі зброєю. Наразі триває досудове слідство.

Оновлено. Франківський сайт «Курс» із посиланням на власні джерела повідомив, що автомобіль належить Тарасу Белзу (не плутати із повним тезкою франківським підприємцем Тарасом Павловичем Белзу). Право на користування BMW має відомий франківський дзюдоїст Давид Харебава, який також є керівником ГО «Хазард».