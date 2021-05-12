Невідомий обстріляв автомобіль BMW X5 з протитанкового ручного гранатомета

Автомобіль BMW X5, який підірвали з ручного протитанкового гранатомета в Івано-Франківську, належить бізнесмену Тарасу Белзу. Про це пише місцевий сайт «Курс» із посиланням на власні джерела в середу, 12 травня.

Сайт зазначає, що власник підірваного автомобіля не франківський підприємець-ресторатор Тарас Павлович Белз, а його повний тезка.

Зокрема, право на користування BMW має відомий франківський дзюдоїст Давид Харебава, який також є керівником ГО «Хазард».

Нагадаємо, що 11 травня близько опівночі невідомий обстріляв автомобіль BMW X5 в Івано-Франківську з ручного протитанкового гранатомета. Авто вибухнуло, постраждалих немає. За попедньої інформацією, невідомий стріляв зі сторони берега річки Бистриця-Солотвинська, його ще не знайшли.

Поліцейські відкрили справу одразу за двома статтями: про умисне знищення або пошкодження майна та незаконне поводження зі зброєю. Наразі триває досудове слідство.