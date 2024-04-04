Дев'ять тварин перевозили у мікроавтобусі до Рівного

Поліція Києва затримала чоловіка, який незаконно перевозив у салоні мікроавтобуса дев’ятьох плямистих оленів. Одна з тварин була мертвою, повідомили у прес-службі поліції Києва у четвер, 4 квітня.

За даними правоохоронців, 22-річного чоловіка, який керував мікроавтобусом Reno, зупинили на одному з блокпостів у Дарницькому районі Києва. Під час огляду авто поліція виявила дев’ятьох оленів, закритих у дерев’яній клітці. Одна з тварин загинула під час неналежного транспортування.

«Правоохоронці встановили, що 22-річний водій мікроавтобуса, без жодних дозвільних документів перевозив плямистих оленів з Сумщини до Рівненської області. Що далі він планував робити з тваринами, з’ясує слідство», – повідомили у прес-службі поліції.

Плямистих оленів передали спеціалістам Київського зоопарку. Мертвого оленя доправили для проведення експертизи. Чоловіку, який перевозив тварин, повідомили про підозру за ч. 1 ст. 299 ККУ (жорстоке поводження з тваринками). Водію загрожує до трьох років позбавлення волі.

Зазначимо, плямисті олені, які проживають по всій території Євразії та Африки, занесені до Червоної Книги як вимираючий вид через масове винищення у 20 столітті. В Україну ці тварини завезені в 1980-х роках.