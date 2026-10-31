Вибір пательні впливає на швидкість приготування бекону

Чавунна пательня чудово підходить для смаження стейків та інших продуктів, яким потрібне сильне та стабільне нагрівання. Однак для бекону цей посуд не завжди найпрактичніший вибір. І причина не в тому, що м’ясо погано приготується, а в тому, що це доволі нераціональний вибір. AOL розповідає, чому бекон не варто смажити на чавунній пательні.

Шеф-кухар і ресторатор Джеффрі Закарян розповів, у чому краще смажити бекон. На його думку, використовувати для цього чавунну сковороду – марна трата часу. Для кількох скибочок він радить обрати пательню з нержавіючої сталі, а для великої компанії – приготувати страву на деку в духовці.

Чому чавунна пательня не завжди підходить для бекону?

Чавун добре накопичує й утримує тепло, тому підходить для смаження продуктів до рум’яної скоринки. Проте для приготування бекону ця властивість не обов’язкова.

Через товсті стінки така сковорода довше нагрівається й потребує більше енергії. Пательня з нержавіючої сталі зазвичай виходить на потрібну температуру швидше, що дає змогу заощадити час.

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Водночас бекон можна смажити й на чавуні. Якщо вас влаштовують процес і результат, змінювати звичний спосіб не потрібно. Вибір посуду тут залежить насамперед від зручності та бажаної швидкості приготування.