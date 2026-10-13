Кулінари радять розморожувати м’ясо лише в холодильнику

Соковитість і ніжність м’яса залежать не лише від маринаду, спецій чи способу термічної обробки. Не менш важливим є етап розморожування. Якщо поспішити або вибрати неправильний метод, навіть якісний шматок м’яса після приготування може втратити значну частину природного соку, стати сухим або жорстким. ТСН розповідає, як правильно розморожувати м’ясо.

Чому правильне розморожування м’яса має велике значення?

Під час заморожування в тканинах м’яса утворюються кристали льоду. І якщо продукт розморожується надто швидко, ці кристали просто руйнують волокна. У результаті після приготування м’ясо втрачає багато вологи та стає менш соковитим. Через це важливо не прискорювати цей процес.

Як краще розморожувати м’ясо?

М’ясо краще розморожувати в холодильнику. Для цього продукт потрібно заздалегідь перекласти з морозильної камери на нижню полицю холодильника й залишити на 8–24 години залежно від розміру шматка.

Температура близько +4 °C дає змогу м’ясу повільно відтанути без різких перепадів. Завдяки цьому всередині краще зберігається природна волога, а волокна залишаються майже неушкодженими.

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