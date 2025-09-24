Аби уникнути болю у суглобах, про них треба вчасно подбати

Якщо ви відчуваєте скутість, коли прокидаєтеся вранці, або чуєте легкий хрускіт у колінах, коли підіймаєтеся сходами, чи відчуваєте тупий біль після тривалого сидіння – це сигнал про те, що слід потурбуватися про свої суглоби.

«До мене звертається багато людей з проблемами суглобів. Деякі з них – молоді фахівці, які працюють за столом, інші – спортсмени, які трохи перестаралися, і багато літніх людей, які живуть з артритом. Наші суглоби відображають те, як ми живемо, що їмо, скільки рухаємося і наскільки добре відпочиваємо», – повідомив Healthshots лікар-геріатр Чару Датт Арора.

За його словами, покращити здоров’я суглобів можна у будь-якому віці за допомогою кількох простих щоденних звичок.

Чому виникає біль у суглобах?

Суглоби – це місця, де стикаються дві кістки. Вони покриті хрящем, підтримуються зв’язками та м’язами, а гладкість забезпечує природна рідина, яка називається синовіальною рідиною. Але з часом щоденне зношування, травми, запалення або навіть тривалі періоди бездіяльності можуть завдати шкоди суглобам. Це може призвести до виникнення болю, набряку, жорсткості, зменшення мобільності.

Як зберегти здоровʼя суглобів: шість простих щоденних звичок

Продовжуйте рухати суглобами, але робіть це обережно. Ходьба, плавання, йога або їзда на велосипеді допомагають підтримувати гнучкість і силу. «Легкі рухи сприяють кровообігу та допомагають змащувати все», – каже лікар, і радить при цьому уникати різкого підняття важких предметів, різких рухів, які можуть створювати зайве навантаження на суглоби.

Підтримуйте здорову вагу. Кожен зайвий кілограм ваги створює додаткове навантаження на ваші коліна. Тож контроль ваги – один із найпростіших способів зменшити навантаження на суглоби. «Навіть невелика втрата ваги може значно зменшити біль у суглобах», – пояснює лікар.

Їжте продукти, які корисні для суглобів. Включення до раціону продуктів, корисних для суглобів, – це ще один спосіб зменшити запалення та зміцнити кістки. Тому у меню мають бути:

продукти, багаті на омега-3: риба, волоські горіхи та насіння льону – вони зменшують запалення;

вітамін D та кальцій, які містяться в молочних продуктах, яйцях, листовій зелені і підтримують міцність кісток;

фрукти та овочі, багаті на антиоксиданти, які допомагають відновити пошкодження та покращують загальний стан здоров'я;

вода, яка потрібна суглобам для підтримки гладкості хрящів.

Зміцнюйте м’язи. Їх зміцнення може створити кращу підтримку та зменшити тиск на суглоби. У цьому допоможуть прості вправи: підняття ніг, сидіння на стіні, тренування з еспандером опору.

Не ігноруйте ранні ознаки болю в суглобах. Якщо виник біль у суглобах, набряк або скутість, не ігноруйте їх, а зверніться до лікаря. Іноді це може бути початком артриту або іншого основного захворювання, яке потребує уваги. Раннє втручання часто може запобігти серйознішим проблемам у майбутньому.

Перевірте свою поставу. Те, як ми сидимо, стоїмо чи навіть спимо, може суттєво впливати на суглоби. Погана постава може призвести до дискомфорту та навантаження на суглоби. Щоб мати гарну поставу, переконайтеся, що ваше робоче місце комфортне та ергономічно спроєктоване. «Сидіть прямо та слідкуйте за своєю поставою, стоячи. І регулярно робіть перерви на розтяжку, особливо якщо ви довго працюєте за столом», – радить лікар.

За його словами, проста щоденна прогулянка, теплі компреси на болючі суглоби, збалансоване харчування, багате на поживні речовини, і деякі основні зміцнювальні вправи можуть творити дива.