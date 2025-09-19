Лікарка-гінекологиня Тетена Пилипець консультує пацієнтку

Нині на прийом до гінекологів приходить все більше молодих жінок, яким лише трохи за 30 років, з ознаками раннього клімаксу. Серед них є багато таких, котрі ще не народжували. Медики кажуть, що клімакс значно помолодшав. Якщо раніше були поодинокі випадки, то тепер це трапляється доволі часто. Та біда у тім, що жінки не відразу ідуть на консультацію до лікаря, коли зникла менструація, і коли у багатьох випадках ще можна допомогти, а вичікують інколи рік, два і більше, а тоді зарадити вже значно складніше.

Де криються причини раннього клімаксу? Чому зараз він значно помолодшав? Як рання менопауза позначається на здоров’ ї жінок? Як у таких випадках жінкам допомогти? Ці та інші запитання ZAXID.NET адресував лікарці-гінекологині львівської лікарні св. Анни Першого ТМО Львова Тетяні Пилипець.

«Нині клімакс дійсно значно помолодшав. Якщо у нормі репродуктивна функція у жінок згасає у 45-55 років, то нині нерідко вже у 40-45 років настає рання менопауза. Бувають випадки, коли місячні зникають у жінок, яким лише 30+. У них фіксують передчасне виснаження яєчників. Такий стан загрожує жінкам не лише тим, що вони не зможуть народити. Передчасна менопауза пов’язана з ризиком виникнення остеопорозу, серцево-судинних захворювань, психоемоційних розладів», – каже Тетяна Пилипець.

Причини виникнення раннього клімаксу

За словами гінекологині, вони різні: одні закладені генетично, інші спровоковані війною, стресом, способом життя. Окрім того, на репродуктивну функцію жінок суттєво вплинув і коронавірус, яким перехворіла значна частина людей.

1. Генетичні чинники: спадковість, хромосомні аномалії.

2. Аутоімунні порушення: імунна атака на тканину яєчників (наприклад, при аутоімунному тиреоїдиті).

3. Медичні впливи: операції на яєчниках, видалення матки з придатками, хіміотерапія, променева терапія.

4. Інфекційні та токсичні фактори: вірусні ураження, тривале куріння, алкоголь.

5. Хронічний стрес: війна, пандемія коронавірусу, економічна нестабільність — усе це впливає на ендокринну систему й може пришвидшувати виснаження яєчників

6. Ендокринні розлади: патологія щитоподібної залози, наднирників, цукровий діабет.

7. Зміна способу життя: хронічне недосипання, нерегулярне харчування, дефіцит ваги або навпаки ожиріння, гіподинамія.

8. Екологія та токсини: забруднене повітря, хімічні речовини, куріння — фактори, які прискорюють старіння клітин.

«Тож якщо у молодих жінок виникла затримка менструації, раджу іти на консультацію до гінеколога вже наступного місяця. У багатьох випадках таким жінкам можна допомогти. А ось затягування з візитом зменшує цей шанс», – каже гінекологиня.

Нещодавно на консультацію до Тетяни Пилипець прийшла 33-річна жінка-переселенка зі скаргою, що у неї вже понад рік нема місячних. Їй довелося через війну залишити дім, виїхати за кордон. Стрес, втома, постійні переживання і позначилися на її здоров’ї. Жінка пройшла обстеження, їй призначили відповідне лікування. Днями вона приходила на контрольний огляд: ситуація нормалізувалася, менструації відновилися.

Як знизити ризик виникнення раннього клімаксу?

Фахівці Європейського товариства репродукції людини і ембріології (ESHRE) та Всесвітньої організації охорони здоров’я, каже гінекологиня, наголошують: повністю попередити передчасну менопаузу неможливо, особливо, коли мова іде про генетичні чинники. Утім, спосіб життя суттєво впливає на вік її настання.

Збалансоване харчування. Достатня кількість білка, кальцію, вітаміну D та антиоксидантів підтримує гормональний баланс.

Фізична активність. Регулярні тренування знижують рівень стресу та зберігають здоров’я серцево-судинної системи.

Відмова від куріння. Куріння асоціюється з настанням менопаузи на 1,5–2 роки раніше.

Контроль ваги. І ожиріння, і дефіцит маси тіла підвищують ризик гормональних збоїв.

Управління стресом. Практики релаксації, йога, психотерапія допомагають нормалізувати роботу гіпоталамо-гіпофізарно-яєчникової осі.

Регулярні медичні огляди. Вони дозволяють вчасно виявити проблему і допомогти.