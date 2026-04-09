Паска ще не зіпсована: чому глазур липне і тріскається та як це виправити
Глазур для паски може після застигання покриватися тріщинами або бути липкою. Такі проблеми зазвичай виникають через помилки під час приготування та нанесення. «РБК-Україна» розповідає, як уникнути цих проблем.
Чому глазур може бути нестійка?
- Тріщини виникають через надмірне пересушування, занадто швидке застигання або неправильну пропорцію білка та цукру.
- Крихкою глазур стає, якщо у рецептурі не вистачає стабілізаторів або ви неправильно її збивали.
- Липкість з’являється, якщо цукор не повністю розчинився або глазур набрала вологу з повітря.
Як це виправити?
Кислота – лимонний сік або яблучний оцет.
Це допоможе стабілізувати білок, а також допоможе запобігти кристалізації. На 1 білок додайте ½ чайної ложки.
Крохмаль – кукурудзяний або картопляний.
Крохмаль зменшує крихкість, забезпечує м’яку та матову структуру. Додайте 1 чайну ложку на кожні 200 грамів цукрової пудри.
Глюкозний сироп або мед.
Допоможе уникнути тріщин та забезпечить глазурі еластичність. Додавайте 1-2 чайних ложки на порцію.
Сухе молоко або вершки.
Вони роблять глазур насиченою, зменшують ламкість після застигання. Додайте 1 чайну ложку на порцію.
Гліцерин харчовий.
Він триматиме вологу всередині, і поверхня не пересихатиме. Для потрібного ефекту потрібно всього ½ чайної ложки.