Тепло прискорює достигання та старіння яблук

Восени яблука можуть виглядати цілком здоровими: мати гладеньку шкірку без помітних плям і щільну м’якоть. Проте вже за кілька тижнів після закладання в погріб на плодах іноді з’являються темні ділянки, м’якість і гниття. Причина не завжди полягає в умовах зберігання: часто помилки допускають ще під час збирання врожаю та підготовки яблук. «Експерт» пише, чому плоди псуються і як продовжити термін їх зберігання.

1. Зібрали яблука надто пізно

Для тривалого зберігання важливо правильно визначити час збирання врожаю. Якщо залишити яблука на дереві до повного достигання, їхня м’якоть поступово втрачатиме щільність, а самі плоди стануть менш стійкими до пошкоджень і захворювань.

Особливо важливо стежити за зимовими сортами. Їх зазвичай збирають у період знімної стиглості, коли яблука вже сформувалися, але ще не досягли повної споживчої стиглості. Такі плоди краще витримують тривале зберігання та поступово набувають характерного смаку.

2. Пошкодили плоди під час збирання

Навіть якщо яблуко не має тріщин і подряпин, сильний удар може пошкодити його внутрішні тканини. Наприклад, це трапляється, коли плоди кидають у відро, пересипають із великої тари або необережно складають у ящики.

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Спочатку такі пошкодження можуть бути непомітними, але згодом на шкірці з’являються темні плями. Через пошкоджені тканини також легше проникають збудники гнилі.

Тому знімайте яблука з гілок обережно, не стискайте їх пальцями та відразу складайте в підготовлену тару.

3. Не перебрали врожай перед закладанням

Для тривалого зберігання підходять лише цілі плоди без тріщин, проколів, слідів ударів і ознак захворювань. Навіть невелика пошкоджена ділянка може стати початком гниття.

Перед закладанням уважно огляньте кожне яблуко. Плоди з плямами, пошкодженою шкіркою або ознаками гнилі відкладіть окремо. Їх краще використати для перероблення, якщо вони придатні до споживання.

Не варто також залишати без уваги яблука, які лежали поруч із зіпсованими. Їх потрібно додатково оглянути, адже ознаки псування можуть проявитися не відразу.

4. У погребі занадто висока температура

Тепло прискорює достигання та старіння яблук, через що вони швидше втрачають щільність і починають псуватися. Для більшості зимових сортів підходить прохолодне середовище з температурою близько 0 °C, але конкретні вимоги залежать від сорту.

Важливо стежити, щоб температура залишалася стабільною і не опускалася нижче точки замерзання плодів. Якщо в погребі занадто тепло, перевірте вентиляцію та можливість додаткового охолодження приміщення.

5. На яблуках утворюється конденсат

Висока вологість повітря допомагає плодам довше залишатися свіжими, проте постійна поява крапель води на шкірці небажана. Конденсат зазвичай виникає через перепади температури, недостатню вентиляцію або надмірну вологість у приміщенні.

За таких умов поверхня яблук довго залишається вологою, що сприяє розвитку грибкових захворювань і появі гнилі.

Щоб уникнути цього, стежте за температурою в погребі, забезпечте помірний повітрообмін і не допускайте різкого охолодження чи нагрівання приміщення.

6. Переповнили ящики та не залишили місця для повітря

Якщо яблука лежать надто щільно, між ними погано циркулює повітря. До того ж у переповненій тарі складніше вчасно помітити плоди, які почали псуватися.

Для зберігання використовуйте чисті ящики, які не мають стороннього запаху та залишків торішнього врожаю. Не насипайте яблука надмірно високим шаром і не притискайте їх одне до одного.

Також залишайте проміжки між ящиками, щоб повітря могло вільно рухатися приміщенням. Це допоможе підтримувати рівномірніші умови зберігання.

Як урятувати яблука, які вже почали гнити

Якщо ви помітили перші ознаки псування, не відкладайте огляд урожаю. Дістаньте яблука з ящиків, відокремте м’які, запліснявілі та уражені гниллю плоди. Решту уважно перевірте, зокрема ті, що торкалися зіпсованих.

Після перебирання перевірте умови в погребі: виміряйте температуру, оцініть вологість і переконайтеся, що вентиляція працює належним чином. За потреби просушіть приміщення та усуньте причини утворення конденсату.