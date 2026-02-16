Щоб горох швидше розварився, слід скористатися деякими хитрощами

Коли горох в супі довго вариться, але так і не стає м’яким – це часта проблема, яка може зіпсувати смак страви. Причини цього явища криються не лише в приготуванні, а й підготовці. Prostoway розповідає, як можна зробити горох м’яким.

Як зробити горох м’яким?

Щоб горох швидше розварився, варто скористатися деякими хитрощами. Горох купувати бажано у колотому вигляді, адже він вариться вдвічі швидше. Також слід стежити за тим, щоб вода сильно не кипіла та в процесі варіння горох не перевертався. Тому якщо ви хочете приготувати суп, краще робити це в каструлі з товстими стінками.

Горох буде варитися значно швидше, якщо його замочити у воді на ніч або хоча б на 5 годин. Горох розбухне та звариться набагато швидше. Як тільки ви зрозуміли, що горох набух, потрібно його перекласти в каструлю та залити водою, але не до країв. Як тільки ви побачите, що горох закипів, необхідно зняти з нього всю піну та зменшити вогонь. Слідкуйте за кількістю води, адже вона може швидко википіти.

Якщо навіть після цього горох не розварюється, спробуйте взяти половину чайної ложки соди та додати у воду. Вона може пом’якшити горох і допоможе зваритися швидше.

Після того як горох звариться, необхідно дати йому постояти пару хвилин і злити воду.