Холодильник під час роботи майже завжди видає звуки, однак не всі з них свідчать про несправність. У деяких випадках гудіння є нормальним явищем, але іноді це може сигналізувати про проблему, яку не варто ігнорувати.

Які звуки вважаються нормальними?

Деякі види шумів не є проблемою:

Тріск і клацання – результат температурного розширення. Булькання або дзюрчання – рух холодоагенту. Шипіння та капання – робота системи розморожування.

Зазвичай такі звуки нетривалі й не потребують втручання.

Коли варто насторожитися?

Якщо гул стає сильними, тривалим або незвичним, це вже привіт перевірити техніку.

Іноді причина гудіння не пов’язана з проблемами всередині холодильника, а криється в умовах використання. Наприклад:

Неправильна установка холодильника. Холодильник стоїться близько до стіни чи меблів. Піддон у нижній частині розхитався.

У таких випадках шум можна усунути без ремонту – достатньо правильно встановити прилад.

Проте інколи гудіння може бути пов’язано з роботою або несправністю внутрішніх деталей.

Серед можливих причин:

Брудні конденсаторні котушки та вентилятор. Коли пил і бруд накопичуються на конденсаторі, це змушує техніку працювати інтенсивніше і перегріватися. Компресор. Зазвичай він працює з тихим гудінням, тому його гучне або безперервне дзижчання може вказувати на перевантаження або несправність. У такому випадку холодильник може гудіти, але не запускатися, і тоді без допомоги фахівців не обійтися. Але перед ремонтом варто перевірити внутрішній вентилятор – іноді достатнього його лише протерти ганчіркою і шум зникне. Вентилятор випарника. Цей вентилятор знаходиться в морозильній камері. І якщо він пошкоджений або зачіпає лід, також може з’явитися скрегіт і гучне дзижчання. Якщо холодильник сильно гуде, навряд чи причина буде у вентиляторі, але ви можете перестрахуватися і розморозити морозильну камеру. Якщо ви помітите всередині пошкоджені деталі, їх потрібно буде замінити.

За матеріалами УНІАН та Mr.Appliance.