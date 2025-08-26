Картопля може дрібнішати з року в рік через помилки при посадці та у вирощуванні

Картопля залишається однією з головних культур на дачних ділянках, тому городники намагаються отримати з неї якомога більший урожай. Проте навіть досвідчені садівники іноді помиляються, що спричиняє зниження урожайності. «24 Канал» пише про типові порушення в агротехніці, що здатні суттєво вплинути на якість і кількість зібраної картоплі.

Найперше, не варто щороку висаджувати картоплю на тому самому місці. Це виснажує ґрунт і підвищує ризик зараження хворобами. Рекомендується змінювати ділянку щосезону, уникаючи висадки після культур родини пасльонових, наприклад, помідорів або перцю.

Ще одна розповсюджена помилка – занадто рання посадка. Картопля дуже чутлива до температури, тому висадка в холодний, ще не прогрітий ґрунт може призвести до затримки росту або загнивання бульб. Якщо все ж садите рано, обов’язково захистіть посіви агроволокном або плівкою.

Не забувайте про регулярне розпушування ґрунту. Без доступу кисню бульби розвиваються повільно і залишаються дрібними. Після появи сходів ґрунт навколо рослин бажано розпушувати щонайменше раз на 10 днів.

Органічні добрива корисні, але в міру. Надмірна кількість гною може викликати опіки на коренях або навіть спричинити гниття. Підживлення слід проводити обережно, особливо якщо картопля вже проросла.

Окрема увага якості посадкового матеріалу. Не використовуйте слабкі чи зморщені бульби. Віддавайте перевагу середнім за розміром, здоровим картоплинам з короткими міцними паростками, це гарантія здорового врожаю.

Ще одна річ, яку часто недооцінюють – щільність посадки. Якщо між лунками немає достатньо простору, кущі починають конкурувати між собою за світло, вологу та поживні речовини. В результаті це негативно позначається на розмірах і якості бульб. Оптимальна відстань між ямками приблизно 20 сантиметрів.