Рак буває і в картоплі: як уберегти врожай від небезпечної хвороби
Рак картоплі – це одне з найнебезпечніших грибкових захворювань, що перебуває під карантинним контролем в Україні. Ураження цією хворобою завдає серйозної шкоди сільському господарству, зокрема, через значні втрати врожаю та ризики повної втрати посадкових площ на тривалий час. Як боротися з цією хворобою, пише Grow How.
Симптоми ураження
Головна ознака раку картоплі – нарости бородавчастої форми, які утворюються на бульбах, столонах, рідше на надземних частинах рослини. Уражені ділянки зовні нагадують цвітну капусту. Такі бульби втрачають товарний вигляд і стають непридатними як для споживання, так і для зберігання.
Як передається хвороба
Збудник поширюється кількома шляхами:
- через інфікований посадковий матеріал;
- із залишками зараженого ґрунту на колесах сільгосптехніки;
- за допомогою води, тари, гною;
- через повітря, коли заражені рештки висихають і розпорошуються.
Профілактичні заходи
Щоб запобігти поширенню інфекції, фахівці рекомендують дотримуватись таких практик:
- використовувати виключно сертифіковане насіння;
- регулярно оновлювати сорти (раз на 4-5 років);
- дотримуватись сівозміни, віддаючи перевагу зерновим, бобовим і технічним культурам;
- уникати вирощування пасльонових на потенційно заражених ділянках;
- забезпечувати ізоляцію насіннєвих площ не менше ніж на 1 км;
- перед висаджуванням обробляти бульби слабким лужним розчином;
- знищувати заражені рештки виключно методом спалювання;
- не згодовувати уражений матеріал тваринам без попередньої термічної обробки.
Як діяти при виявленні симптомів
У разі виявлення ознак захворювання необхідно негайно звернутися до місцевого управління Держпродспоживслужби. Самостійне втручання може призвести до розповсюдження патогену, тому будь-які дії мають відбуватися лише під контролем фахівців.
Чому важлива своєчасна реакція
Рак картоплі загрожує не лише окремим фермерським господарствам, а й продовольчій безпеці країни. Масове зараження може ускладнити експорт продукції, посилити карантинні обмеження та створити фітосанітарні ризики на загальнодержавному рівні.