Рак картоплі загрожує не лише окремим фермерським господарствам

Рак картоплі – це одне з найнебезпечніших грибкових захворювань, що перебуває під карантинним контролем в Україні. Ураження цією хворобою завдає серйозної шкоди сільському господарству, зокрема, через значні втрати врожаю та ризики повної втрати посадкових площ на тривалий час. Як боротися з цією хворобою, пише Grow How.

Симптоми ураження

Головна ознака раку картоплі – нарости бородавчастої форми, які утворюються на бульбах, столонах, рідше на надземних частинах рослини. Уражені ділянки зовні нагадують цвітну капусту. Такі бульби втрачають товарний вигляд і стають непридатними як для споживання, так і для зберігання.

Як передається хвороба

Збудник поширюється кількома шляхами:

через інфікований посадковий матеріал;

із залишками зараженого ґрунту на колесах сільгосптехніки;

за допомогою води, тари, гною;

через повітря, коли заражені рештки висихають і розпорошуються.

Профілактичні заходи

Щоб запобігти поширенню інфекції, фахівці рекомендують дотримуватись таких практик:

використовувати виключно сертифіковане насіння;

регулярно оновлювати сорти (раз на 4-5 років);

дотримуватись сівозміни, віддаючи перевагу зерновим, бобовим і технічним культурам;

уникати вирощування пасльонових на потенційно заражених ділянках;

забезпечувати ізоляцію насіннєвих площ не менше ніж на 1 км;

перед висаджуванням обробляти бульби слабким лужним розчином;

знищувати заражені рештки виключно методом спалювання;

не згодовувати уражений матеріал тваринам без попередньої термічної обробки.

Як діяти при виявленні симптомів

У разі виявлення ознак захворювання необхідно негайно звернутися до місцевого управління Держпродспоживслужби. Самостійне втручання може призвести до розповсюдження патогену, тому будь-які дії мають відбуватися лише під контролем фахівців.

Чому важлива своєчасна реакція

Рак картоплі загрожує не лише окремим фермерським господарствам, а й продовольчій безпеці країни. Масове зараження може ускладнити експорт продукції, посилити карантинні обмеження та створити фітосанітарні ризики на загальнодержавному рівні.