Тіло реагує швидше, ніж ми собі уявляємо

Ви коли-небудь помічали, що у компанії друзів починаєте говорити їхніми словами, сміятися так само або мимоволі повторювати їхні жести? Це може здаватись випадковістю, але насправді за цим явищем стоїть цілком природний психологічний механізм, який називається мімікрія або «ефект хамелеона».

Психотерапевтка Ірина Микитюк пояснює, що цей ефект пов’язаний із роботою дзеркальних нейронів – нервових структур, які допомагають нам налаштовуватися на інших. Мозок буквально зчитує емоційний стан співрозмовника і передає його тілу. «Мозок фіксує, як почувається людина поруч, і через дзеркальні нейрони в нас зʼявляється така ж емоція », – пояснює Ірина Микитюк.

У компанії ми часто «підхоплюємо» настрій і темп одне одного

Як працюють дзеркальні нейрони

Можемо помітити: якщо співрозмовник посміхається – ми теж посміхаємося, навіть якщо не планували цього. Якщо він говорить спокійніше – наш темп мови сповільнюється. Якщо він схрещує руки, ми інколи повторюємо позу. Це – не копіювання у сенсі «я хочу бути таким, як ти». Це – мова тіла, яка допомагає встановити контакт. Так наш мозок сигналізує: «Я бачу тебе. Я з тобою в одному ритмі».

Коріння «ефекту хамелеона» у виживанні

Цей механізм має давні еволюційні корені. «Якщо я частина групи, то є велика вірогідність того, що я виживу, бо група не дасть мені загинути. Якщо я не буду поводитися як група, то я стаю одинаком – а це загрожує мені смертю. Тому я вибираю бути в групі», – додає пояснює психотерапевтка. Колись бути «одним із» означало фізичну безпеку і шанс вижити. Сьогодні – це вже не питання життя і смерті, але тіло продовжує діяти за генетичною памʼяттю. Ми все ще прагнемо бути прийнятими, бо прийняття означає безпеку.

Бути частиною групи — природна потреба нервової системи

Мімікрія як спосіб сказати «я з тобою»

Ірина Микитюк зазначає, що ще однією причиню ефекту хамелеона є емпатія. Людина, яка нам подобається або з якою ми хочемо бути ближче, стає своєрідним «емоційним маркером». Повторюючи її реакції, ми ніби говоримо: «Я тебе розумію. Я з тобою на одній хвилі». Саме тому в парах, між близькими друзями чи в родині з'являються однакові фрази, інтонація чи навіть спосіб сміятися. Це не про втрату себе – навпаки, це ознака довіри і глибини зв’язку.

Копіювання – не слабкість, а спосіб вчитися

Мімікрія також є способом навчання. «Як дитина вчиться, копіюючи дорослого, так ми копіюємо того, хто для нас є авторитетом», – пояснює психологиня. Ми переймаємо не тільки слова чи поведінку, але й часто ми несвідомо переймаємо те, як інша людина переживає стрес, як захищає свої межі, як реагує на конфлікти, як ставиться до себе. Копіювання – це не слабкість і не відсутність власного «я». Це спосіб розширити власний досвід і випробувати нові моделі поведінки.

Мімікрія починається в родині — з перших взаємодій

Запитання, яке варто поставити собі

Важливе питання: навіщо я копіюю чужу поведінку саме зараз? Відповідь завжди знаходиться всередині нас. Іноді ми повторюємо, бо хочемо бути ближчими. Інколи – бо боїмося, що нас не приймуть. Одне – про тепло. Інше – про страх.

Тому варто чесно запитати себе:

Це про зв’язок? Чи про необхідність «бути своїм», щоб не відчувати загрози?

Бо мімікрія – це не про інших. Це про нас.