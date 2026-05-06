Ламання гілок бузку не є правильною практикою догляду. Хоча рослина може пережити окремі пошкодження, такі дії створюють великі рани, через які підвищується ризик зараження грибками та бактеріями. Значно безпечніше використовувати чистий секатор і робити акуратний зріз. Як і коли це правильно зробити, пише УНІАН.

Чому ламання шкодить рослині

При обламуванні кора рветься нерівномірно, утворюються довгі «рвані» краї. Такі пошкодження загоюються повільно, а в окремих випадках гілка може почати всихати. Це послаблює кущ і знижує його декоративність.

Як правильно обрізати бузок

Формувальну обрізку проводять після завершення цвітіння. У цей період видаляють відцвілі суцвіття та частину старих гілок. Оптимально прибирати до 20–25% старих пагонів, щоб стимулювати ріст нових.

Коли проводити обрізку

Найкращий час – одразу після цвітіння, зазвичай наприкінці весни або на початку літа. Якщо затягнути, можна випадково видалити пагони, на яких закладаються квіткові бруньки наступного сезону.

Омолодження старого бузку

Старі кущі можна омолоджувати радикальніше, зрізати товсті гілки майже до основи, залишаючи близько 15–20 см. Це стимулює появу молодих, сильних пагонів і відновлює форму куща.

Типові помилки садівників:

обрізка під час активного сокоруху;

повна відсутність формування куща;

безсистемне зрізання гілок без урахування напрямку росту.

Такі дії призводять до загущення або ослаблення рослини.