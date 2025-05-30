Для живцювання важливо обирати зелені, молоді гілочки

Бузок можна розмножувати кількома способами, і один із найзручніших – це живцювання. Цей метод настільки доступний, що ним можна скористатися навіть тоді, коли у вас вдома стоїть букет бузку у вазі. Якщо діяти правильно та вчасно, живці мають усі шанси дати початок новій рослині. Важливо лише дотримуватися певної послідовності дій, пише Prostoway.

Коли нарізати живці

Час для заготівлі живців відіграє вирішальну роль. Найкращий період – під час цвітіння бузку або одразу після нього. Якщо ж затягнути з цим, живці втратять здатність добре вкорінюватися, і шанси на успішне розмноження помітно знизяться. Тож не зволікайте: як тільки з’являється можливість, варто братися до справи.

Якими мають бути живці

Для живцювання важливо обирати зелені, молоді гілочки. Найкращі екземпляри – не з країв, а з середини крони. Саме там гілки ще досить м’які, але вже достатньо сформовані. Ідеальна довжина живця 10-15 см. Обов’язкова умова – на гілочці повинно бути щонайменше 2-3 здорові бруньки. Це необхідно для подальшого росту нової рослини.

Умови для вкорінення

Щоб живці успішно прижилися, потрібно створити їм відповідне середовище. Оптимальна температура – від 22 до 25 °C. Також важлива висока вологість повітря, у межах 85-95%. За таких умов живці отримають шанс не просто вижити, а добре вкоренитися й дати нове життя вашому улюбленому бузку.