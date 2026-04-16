Звичайна побутова дія, яку багато хто вважає безпечною, може поступово зруйнувати кухонні труби і призвести до дорогого ремонту. Йдеться про зливання окропу в раковину – звичку, яка здається нешкідливою, але має серйозні наслідки для кухні. «Добрі новини» розповідають, чому так робити не варто.

Чому окріп шкодить трубам?

У більшості сучасних квартир встановлені пластикові труби – з ПВХ або поліпропілену. Вони зручні в монтажі, однак пластик термічно нестабільний, тому чутливий до високих температур.

Коли в них регулярно потрапляє окріп, стінки труби псуються – пластик починає розм’якшуватися, деформуватися, а стики між секціями труб можуть втрати герметичність. Якщо робити це регулярно, на трубах почнуть з’являтися мікротріщини, які з часом перетворяться на реальні протікання. Така деформація може статися у важкодоступних місцях – за кухонними меблями чи в стінах.

Якщо вам потрібно злити гарячу воду після приготування їжі, спочатку відкрийте кран із холодною водою, і лиш потім вилийте окріп у раковину. Холодний потік миттєво змішається з окропом прямо в сифоні, в самі труби потрапить вже тепла вода, яка не шкодить пластику.