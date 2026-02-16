Рослинна олія, тваринний жир і кулінарні залишки після смаження становлять одну з найбільших загроз для каналізації

Коли потрібно швидко позбутися залишків рідини, найпростіше рішення здається очевидним – вилити її в раковину. Проте каналізаційна система не призначена для утилізації багатьох побутових речовин. Деякі з них можуть спричинити серйозні засмічення, пошкодити труби або навіть забруднити водойми. Детальніше про це пише House Digest.

Жири, олії та масла

Рослинна олія, тваринний жир і кулінарні залишки після смаження становлять одну з найбільших загроз для каналізації. У гарячому вигляді вони рідкі, але в холодних трубах швидко тверднуть і осідають на стінках. З часом це призводить до утворення щільних пробок, які перекривають прохід води.

Щоб уникнути проблем, дайте жиру охолонути, перелийте його в герметичну тару та викиньте разом із твердими побутовими відходами.

Ліки

Протерміновані таблетки, капсули або сиропи не спричинять механічного засмічення, однак їхні активні речовини можуть потрапити у стічні води. Очисні споруди не завжди здатні повністю нейтралізувати фармацевтичні сполуки, що становить ризик для екосистем.

Найкраще скористатися програмами повернення ліків до аптек. Якщо такої можливості немає, щільно запакуйте препарати та утилізуйте їх разом із побутовим сміттям.

Побутові мийні засоби

Концентровані засоби для чищення часто містять агресивні компоненти – відбілювачі, аміак та інші хімічні сполуки. У великих об’ємах вони здатні пошкоджувати внутрішню поверхню труб і негативно впливати на роботу систем очищення стічних вод.

Не зливайте залишки концентратів у раковину. Використовуйте їх за призначенням і дотримуйтеся рекомендованого дозування.

Фарба

Лакофарбові матеріали є токсичними та небезпечними для довкілля. Вони можуть осідати в трубах, спричиняти засмічення та потрапляти у водойми. У багатьох громадах злив фарби в каналізацію заборонений правилами благоустрою.

Залишки фарби здавайте до спеціалізованих пунктів прийому небезпечних відходів.

Моторна олива та автомобільні рідини

Використана моторна олива, антифриз або гальмівна рідина містять важкі метали та токсичні домішки. Потрапляючи у стічні води, вони забруднюють природні ресурси й можуть становити загрозу для здоров’я людей.

Такі рідини необхідно здавати у пункти збору технічних відходів.

Окріп

Спроба прочистити злив кип’ятком здається безпечною, проте надто гаряча вода може пошкодити труби, особливо пластикові. Висока температура спричиняє розширення матеріалу, що з часом призводить до деформації та протікань.

Для профілактики використовуйте теплу, а не киплячу воду.

Рідини для прочищення каналізації

Хімічні засоби для усунення засмічень діють агресивно. Під час реакції виділяється тепло та активні речовини, які можуть роз’їдати металеві елементи й пошкоджувати пластик. Часте застосування таких засобів скорочує термін служби труб.

У разі складного засмічення скористайтеся механічними способами очищення або зверніться до фахівця.

Як діяти, якщо раковину забила кавова гуща

Кавова гуща не розчиняється у воді та здатна накопичуватися в трубах, особливо разом із жировими залишками. Спробуйте промити злив великою кількістю теплої води, використайте суміш соди й оцту або прочистіть трубу вантузом чи сантехнічним тросом. Якщо вода не відходить, не відкладайте звернення до майстра.