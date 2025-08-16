Запросити друзів кудись можна і без слова «давайте»

Коли ми хочемо запросити чи спонукати когось до певної дії, часто вживаємо слово «давайте». Але така конструкція невластива українській мові.

На сайті «Мова – ДНК нації» пояснюють, що слово «давайте» у спонукальних конструкціях є непотрібною калькою з російської мови.

«В українській мові дієслова в наказовому способі мають форму другої особи однини (учи, читай) і першої (учімо, читаймо) та форму другої особи множини (учіть, читайте)», – зазначено у публікації.

Отож, правильно казати не «давайте робити», а «робімо». Не «давай підемо», а «ходімо», не «давайте вчити», а «учімо», не «давай читати», а «читаймо».

