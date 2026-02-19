Пишні оладки на кефірі – чудова страва для сніданку, але інколи тісто не підіймається, а готові оладки виходять плоскими чи щільними. Щоб домогтися повітряної структури, варто уникати популярних помилок та дотримуватися простих порад. Pixel Inform розповідає, як можна приготувати пишні оладки на кефірі.

Правильна температура інгредієнтів. Однією з причин, чому оладки виходять плоскими, є використання холодних продуктів. Якщо кефір чи яйця будуть холодні, то продукти гірше поєднуватимуться в однорідну масу. Тому усі інгредієнти повинні бути кімнатної температури.

Просіювання борошна. Ще одна проблема щільних оладок – це непросіяне борошно. Його завжди слід просіювати, а також поступово вводити в масу, щоб не додати занадто багато.

Додавання соди. Щоб оладки вийшли пишним потрібно додати соду в тісто. Якщо ви цього не зробите, у вас вийдуть плоскі та щільні оладки.