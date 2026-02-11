Причина цього зазвичай не в рецепті, а в деталях – температурі інгредієнтів, консистенції тіста чи способі смаження

Навіть досвідчені кулінари інколи мають проблему: оладки стають рум’яними ззовні, але лишаються сирими всередині. Причина зазвичай не в рецепті, а в деталях – температурі інгредієнтів, консистенції тіста чи способі смаження. Ukr.Media розповідає, чому ж оладки виходять сирі всередині.

Чому оладки не пропікаються?

Найпоширеніші причини невдалої випічки:

Для приготування використовували недостатньо теплі продукти. У тісто додали недостатню кількість розпушувача: соди або дріжджів. Використали занадто велику кількість яєць чи цукру, через що тісто не може піднятися. При випіканні сковороуа не накривали кришкою. Під час приготування сковороду занадто сильно нагрівали.

Що потрібно зробити, щоб оладки не були сирими?

Половина успіху – це вдалий заміс. Є два популярні варіанти: на кефірі або на дріжджах.

Тісто на кефірі

У цьому випадку розпушувачем виступає сода, тому тісто готується дуже швидко. І пекти оладки з нього треба відразу після замісу, інакше тісто осяде і вони вийдуть жорсткими.

Основні правила:

Заздалегідь дістати продукти з холодильника, щоб вони стали кімнатної температури. У місткості розбити яйця, покласти туди цукор, дрібку солі та збити міксером до початку появи піни. В отриману суміш додати просіяне борошно та перемішати. Потроху порційно додати кефір, знову перемішати, щоб вийшло тісто консистенції густої сметани. Додати достатню кількість соди, щоб у тісті з’явилися бульбашки. Перед тим як додавати соду, краще попередньо розмішати її окремо в склянці з невеликою кількістю кефіру або води, щоб в готових оладках не було неприємних содових грудочок. Все перемішати міксером і відразу почати випікати.

Дріжджове тісто

Для цього приготування використовують дріжджі, які теж утворюють бульбашки. Щоб вони не вийшли «забитими», потрібно:

Не використовувати забагато цукру та яєць. Використовувати точну кількість свіжих дріжджів. Не робити тісто надмірно густим – воно має повільно стікати з ложки. Не поспішати, дати тісту піднятися. Воно повинно збільшитися в обсязі у два-три рази.

Як правильно випікати оладки?

Техніка випікання не менш важлива, ніж саме тісто. Після того як ви виклали тісто на добре прогріту сковороду, важливо зменшити нагрів до мінімуму. Також накрити сковороду кришкою, щоб оладки пропікалися з усіх боків. А перевертати оладки потрібно лише тоді, коли верх буде не таким рідким. Після перевертання знову готуйте оладки під кришкою до золотистої скоринки.