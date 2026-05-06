Причина не в трубах чи тиску: чому вода з крана почала гірше текти
Зниження напору води часто списують на проблеми з трубами або тиском, але причина може бути значно простішою. У більшості випадків винен аератор – сітчастий фільтр на кінці крана, який з часом забивається нальотом і брудом. Martha Stewart розповідає, як очистити аератор, щоб вода вільно стікала.
Що таке аератор і для чого він потрібен?
Аератор – це невелика сітка, яка встановлена на кінці змішувача. Він змішує воду з повітрям, роблячи струмінь рівномірним і зменшуючи розбризкування.
Крім того, він допомагає економити воду, забезпечуючи надійний потік води.
Коли потрібно чистити аератор?
Очищення аератора – це швидке завдання, яке може суттєво покращити потік води. Експерти рекомендують чистити його кожні 3–6 місяців за умови, що у вас не жорстка вода. У регіонах із жорсткою водою чистка може знадобитися частіше через швидке накопичення мінералів. Тому перевіряти аератор варто щомісяця.
Якщо вода з крана не тече, як зазвичай, ймовірною причиною є засмічений аератор. Ви також можете помітити, що вода з вашого крана розбризкується вбік або витікає нерівномірно: це зазвичай є наслідком накопичення мінеральних відкладень на аераторі.
Як почистити аератор?
Процедура проста і не потребує спеціальних навичок:
- Спочатку перекрийте подачу води.
- За допомогою плоскогубців, обмотаних тканиною, або гайкового ключа відкрутіть аератор від кінчика крана.
- Розберіть аератор. уважно стежте за тим, як розташовані шайби та сітки, щоб полегшити подальше складання.
- Промийте всі деталі водою.
- Далі змішайте в мисці розчин оцту та води. Замочіть деталі в мисці на 15–30 хвилин, щоб розчинити мінеральні відкладення.
- Після замочування використовуйте стару зубну щітку або м’яку щітку, щоб видалити залишки бруду. Знову промийте всі деталі водою.
- Зберіть деталі назад.
- Увімкніть воду, щоб переконатися, що потік води нормальний.
Якщо ви помітили, що після очищення потік води все ще залишається нерівномірним, можливо, настав час замінити аератор.