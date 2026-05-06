Очищення аератора – це швидке завдання, яке може суттєво покращити потік води.

Зниження напору води часто списують на проблеми з трубами або тиском, але причина може бути значно простішою. У більшості випадків винен аератор – сітчастий фільтр на кінці крана, який з часом забивається нальотом і брудом. Martha Stewart розповідає, як очистити аератор, щоб вода вільно стікала.

Що таке аератор і для чого він потрібен?

Аератор – це невелика сітка, яка встановлена на кінці змішувача. Він змішує воду з повітрям, роблячи струмінь рівномірним і зменшуючи розбризкування.

Крім того, він допомагає економити воду, забезпечуючи надійний потік води.

Коли потрібно чистити аератор?

Очищення аератора – це швидке завдання, яке може суттєво покращити потік води. Експерти рекомендують чистити його кожні 3–6 місяців за умови, що у вас не жорстка вода. У регіонах із жорсткою водою чистка може знадобитися частіше через швидке накопичення мінералів. Тому перевіряти аератор варто щомісяця.

Якщо вода з крана не тече, як зазвичай, ймовірною причиною є засмічений аератор. Ви також можете помітити, що вода з вашого крана розбризкується вбік або витікає нерівномірно: це зазвичай є наслідком накопичення мінеральних відкладень на аераторі.

Як почистити аератор?

Процедура проста і не потребує спеціальних навичок:

Спочатку перекрийте подачу води. За допомогою плоскогубців, обмотаних тканиною, або гайкового ключа відкрутіть аератор від кінчика крана. Розберіть аератор. уважно стежте за тим, як розташовані шайби та сітки, щоб полегшити подальше складання. Промийте всі деталі водою. Далі змішайте в мисці розчин оцту та води. Замочіть деталі в мисці на 15–30 хвилин, щоб розчинити мінеральні відкладення. Після замочування використовуйте стару зубну щітку або м’яку щітку, щоб видалити залишки бруду. Знову промийте всі деталі водою. Зберіть деталі назад. Увімкніть воду, щоб переконатися, що потік води нормальний.

Якщо ви помітили, що після очищення потік води все ще залишається нерівномірним, можливо, настав час замінити аератор.