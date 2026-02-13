Часто причина не в рецепті загалом, а в типових помилках на етапах приготування, які легко уникнути

Шарлотка – проста та улюблена домашня випічка, але навіть цей, здавалося б, легкий пиріг може підвести. Часом він виходить сирим всередині, пріснуватим, щільним або недостатньо ароматним. І здебільшого причина не в рецепті загалом, а в типових помилках на етапах приготування, яких легко уникнути. «Апостроф» розповідає, чому шарлотка не виходить ідеальною.

Використання непогашеної соди та непросіяного борошна.

Якщо у вашому рецепті використовуються кисломолочні продукти чи кислі сорти фруктів, то соду можна використовувати у непогашеному вигляді. У всіх інших випадках їх необхідно погасити содою або використати готові розпушувачі для випікання замість соди.

Ще один важливий інгредієнт – борошно. Воно повинно бути вищого ґатунку, а перед приготуванням його потрібно просіювати через сито і навіть робити це кілька разів, щоб пиріг вийшов повітряним.

Неправильна температура інгредієнтів.

Щоб шарлотка вийшла пишною, важливо заздалегідь виставити всі інгредієнти з холодильника, щоб вони стали кімнатної температури. Однакова температура всіх інгредієнтів забезпечить однорідну структуру тіста, яке при випіканні рівномірно приготується.

Занадто м’які яблука.

Обирайте пружні та щільні зелені яблука кисло-солодких сортів. Якщо ви покладете у пиріг тверде, але червоне яблуко, при випіканні воно розлізеться.

Багато хто також чистить яблука, але робити цього не потрібно. Шкірка не лише додає аромату, смаку та соковитості, а також зберігає структуру яблук.

Режим випічки.

Шарлотку не можна ставити ні в холодну, ні в дуже гарячу духовку. Найкраще поставити пиріг у духовку, прогріту до температури 140 °C, а потім поступово підняти її до 180 °C. Таким чином пиріг схопиться, а лише потім пропечеться. Готовність шарлотки потрібно перевіряти дерев’яною шпажкою або зубочисткою.