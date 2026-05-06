Книжки часто стають частиною інтер’єру, але про їхнє очищення часто забувають. Водночас вони накопичують пил, вологу та інші забруднення, які можуть впливати й на стан самих книг. Martha Stewart розповідає, чому варто регулярно очищати книжки.

Чому варто чистити книги?

Як і багато інших речей, книги потребують регулярного прибирання та догляду, щоб зберегти їхній зовнішній вигляд і продовжити термін служби. Багато людей зберігають книги на відкритих полицях, де вони збирають пил, вологу та інші побутові забруднення, які з часом можуть забруднити сторінки та послабити палітурку.

«Накопичений пил також може слугувати їжею для шкідливих комах та цвілі, які можуть пошкодити ваші книги та інші предмети у вашому домі», – каже Ребекка Фіфілд, заступниця директора з управління колекціями в Нью-Йоркській публічній бібліотеці.

Правильний догляд – наприклад, зберігання книг у вертикальному положенні, якомога далі від прямих сонячних променів та вологих місць, таких як підвали чи горища, допомагає зберегти їх та підтримувати в хорошому стані, додає Джошуа Манн, співвласник B&B Rare Books. Такий догляд особливо важливий для цінних книг, оскільки вплив світла, неправильне поводження та умови навколишнього середовища можуть спричинити непоправне зношення.

Як правильно очищати книги?

Найбезпечніший спосіб чищення книг вдома – це обережне витирання пилу зручною м’якою тканиною або використання стисненого повітря для видалення сміття.

«Найголовніший і найкращий спосіб чищення книг – це зосередитися на видаленні пилу», – додає Ребекка Фіфілд.

Проте рушники з мікрофібри не варто використовувати, адже вони можуть легко зачепитися за сторінки та кути, пошкодивши книгу.

Регулярне чищення та правильне зберігання книг допоможе запобігти появі плям і пошкоджень, які потім важко виправити.