Осипання зав’язі, недостиглих або майже стиглих плодів сливи – поширене явище, з яким регулярно стикаються садівники. Щоб уникнути повторення ситуації в наступні сезони, важливо розібратися в основних причинах цього процесу та вжити відповідних заходів. Ukr.Media пише про ключові фактори, які можуть спричинити передчасне опадання плодів, а також способи боротьби з ними.

Пошкодження через підмерзання

Низькі температури взимку або ранньою весною можуть спричинити підмерзання квіткових бруньок, квітів або зав’язі. Найчастіше це спостерігається при різких весняних похолоданнях. Ознаками пошкодження є потемніння тичинок і маточок у квітках. У такому випадку проблема виникає ще на стадії цвітіння.

Для зменшення ризику слід вирощувати районовані сорти слив, які краще пристосовані до кліматичних умов певного регіону та мають вищу стійкість до холодів.

Недостатнє запилення

Погане запилення – ще одна поширена причина опадання зав’язі, особливо на ранніх етапах розвитку плоду. У більшості сортів сливи відсутнє самозапилення, тому їм необхідна наявність сумісних сортів-запилювачів поруч. Їх можна висадити поблизу або прищепити на те саме дерево. Також можливе тимчасове підвішування квітучих гілок інших сортів у період цвітіння.

Альтернативне рішення – посадка самоплідних сортів сливи, які не потребують стороннього запилення. До таких належать, наприклад, сорти «Жовта самоплідна», «Угорка царичанська», «Пам’яті Тимирязєва», «Анна Шпет».

Дефіцит вологи

Слива чутливо реагує на нестачу води, особливо під час формування плодів. Коренева система у неї розташована відносно неглибоко, тому за умов посухи дерево швидко починає втрачати зав’язь. Навіть за достатнього поливу влітку дерево може скидати плоди, якщо зволоження було нерегулярним або недостатнім.

Рекомендовано проводити хоча б три глибокі поливи за сезон, особливо у посушливий період. Вода повинна проникати на глибину до 15 см по периметру крони. Після поливу бажано замульчувати пристовбурне коло органічними матеріалами для збереження вологи.

Водночас надмірне зволоження також може призвести до осипання плодів, особливо в період тривалих дощів, коли погіршується запилення і підвищується ризик грибкових захворювань.

Нестача поживних речовин

Дефіцит мікро- і макроелементів у ґрунті негативно впливає на розвиток сливи. При нестачі азоту уповільнюється ріст пагонів і пожовтіє листя, а плоди опадають ще недозрілими. При дефіциті калію можливе осипання вже майже стиглих фруктів.

Хвороби

Різноманітні інфекційні захворювання, зокрема грибкові, бактеріальні, вірусні та фізіологічні, можуть викликати ослаблення дерева і передчасне опадання плодів.

До найбільш поширених грибкових хвороб належать моніліоз, полістигмоз, клястероспоріоз, кокомікоз, іржа. Серед вірусних – шарка сливи. Часто ці хвороби не піддаються лікуванню, тому основне завдання садівника – профілактика.

Ураження шкідниками

Шкідники, зокрема сливова плодожерка, товстоніжка та пильщик, можуть викликати осипання плодів через пошкодження м’якоті або кісточки. Уражені плоди перестають отримувати поживні речовини і швидко опадають.

Для боротьби зі шкідниками застосовують інсектициди:

Контактні препарати («Арріво», «Децис», «Іскра», «Карате», «Кінмікс») до цвітіння. Системні препарати («Актара», «Моспілан», «Каліпсо», «Конфідор») після цвітіння. Біологічні засоби («Бітоксибацилін») як екологічна альтернатива.

Обробку слід проводити у два етапи: до і після цвітіння.

Природне регулювання навантаження

Іноді дерево скидає частину зав’язі через надмірну кількість плодів. Це природний механізм регуляції навантаження, який не потребує втручання. Якщо інші фактори виключено, така ситуація не є патологічною.