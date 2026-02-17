Консистенція крему залежить від жирності та якості сметани

Ідеальний сметанний крем вважається одним з найпростіших, однак іноді замість щільної маси крем виходить рідким та не тримає форму. Проте знаючи деякі нюанси приготування можна уникнути такої консистенції. УНІАН розповідає, чому крем виходить рідким та як це можна виправити.

Чому сметанний крем вийшов рідким?

Консистенція крему залежить від жирності та якості сметани. Крем може вийти рідким, якщо ви використали сметану, в якій мало натуральних інгредієнтів. Також важлива і жирність – якщо вона нижче 25%, то крем буде рідким.

Також крем може не загуснути, якщо ви брали не цукрову пудру, а пісок – великі кристали лише розріджують крем. Якщо у вас немає цукрової пудри, краще перемолоти цукор в кавомолці або блендері.

Ще один важливий момент – температура продуктів. Вершки та сметана повинні бути охолодженими, адже якщо вони будуть кімнатної температури, ви отримаєте рідкий крем. Але навіть при правильній температурі інгредієнтів, не перестарайтеся зі збиванням, тому що сметана може розшаруватися на жир та воду. Як тільки ви помітили, що крем почав густіти, – вимикайте міксер.