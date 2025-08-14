Часто вважають, що єдина причина таких змін – надлишок вологи

З віком кактуси можуть змінювати своє забарвлення, і пожовтіння – не рідкість. Найчастіше це спостерігається приблизно на четвертому році життя рослини. Але якщо ви помітили не лише жовтизну, а й те, що основа кактуса стала м’якою – це тривожний сигнал. У такому випадку, швидше за все, йдеться про загнивання кореневої частини. Які ще можливі причини пожовтіння кактуса і як його врятувати пише Вest homes ideas.

Чому кактус жовтіє: можливі причини

Часто вважають, що єдина причина таких змін – надлишок вологи, проте це лише один із можливих чинників. Насправді причин може бути кілька.

Дефіцит поживних речовин. Якщо ґрунт виснажений, кактусу не вистачає мікроелементів, що проявляється у зміні кольору. У такій ситуації допоможе внесення комплексного добрива, розробленого спеціально для сукулентів.

Сонячні опіки. Попри свою витривалість, кактуси можуть постраждати від інтенсивного сонячного світла. Прямі промені здатні спричинити появу жовтих плям на поверхні стебла. На щастя, ці опіки не завжди завдають шкоди й можуть зникнути з часом, якщо рослину переставити в більш притінене місце.

Шкідники. Жовті плями іноді свідчать про наявність павутинного кліща. Цей мікроскопічний паразит висмоктує сік із тканин кактуса, що негативно впливає на його зовнішній вигляд і здоров’я. У такому випадку необхідна обробка відповідними препаратами проти кліщів.

Надмірний полив. Зайва волога – одна з найпоширеніших помилок у догляді за сукулентами. Кактуси не переносять застою води в ґрунті, тому важливо дотримуватись режиму поливу: давати ґрунту повністю просохнути перед наступним зволоженням.