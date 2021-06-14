У випуску коротко і відверто про найважливіші теми понеділка, 14 червня:

Три пива на халяву за голи у ворота росіян. Поглянемо, як львів’яни вболівали у перший вікенд європейського футбольного чемпіонату.

Будувати не можна, бо паркінг занадто малий. Виконавчий комітет міської ради сьогодні приймав рішення з містобудування. Дізнаємось, хто отримав дозвіл, а хто цього разу залишився без містобудівних умов.

Шкільну вчительку в Солонці звільнили за погрози ножем одному з учнів. Від початку року це вже третє таке звільнення на Львівщині. Обговоримо, поведінку педагогів і причини конфліктів у школах.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі «24 каналу».

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