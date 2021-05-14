«Чорне і біле» з Андрієм Дроздою
Відверто про головні новини Львова за 14 травня
У випуску коротко і відверто про найважливіші теми п'ятниці, 14 травня:
- Для чого органам влади громадські ради з псевдоактивістів? При Львівській обласній державній адміністрації формується нова громадська рада. Обговоримо, що це за утворення і чому навколо його формування вже виник скандал.
- Як львів’яни ставляться до будівництва сміттєпереробного заводу на околиці міста і чи сортують органічні відходи? Маємо точні дані соціологічного дослідження.
- Чи потрібен у Львові пам’ятник Моцарту-молодшому? І яким він має бути? Навколо ініціативи вже почалися гарячі дебати. Обговоримо ситуацію з головним архітектором Львова Антоном Коломєйцевим.
Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі «24 каналу».
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