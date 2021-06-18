У випуску коротко і відверто про найважливіші теми п'ятниці, 18 червня:

Що нового збираються будувати у Львові? Оглянемо сьогоднішні рішення виконкому мерії, дізнаємось результат конкурсу на будівництво масштабного житлового комплексу на вулиці Щурата, а ще з’ясуємо причини конфлікту навколо ділянок для учасників АТО під будівництво гаражів.

Після однієї доби в СІЗО захисника історичних пам’яток Василя Петрика відпустили під заставу, яку зібрали небайдужі львів’яни. Поспілкуємось із самим Василем Петриком у студії про обставини його кримінального переслідування.

Через конфлікт між шеф-кухарем з Китаю та інспекторами міграційної служби ресторан «Американо» у центрі Львова опинився під тиском постійних перевірок. Дізнаємось деталі цієї історії.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі «24 каналу».

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