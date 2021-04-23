У випуску коротко і відверто про найважливіші теми п'ятниці, 23 квітня:

«Європейська солідарність» бере під контроль комунальні ліси на Львівщині. У керівництві «Галсільлісу» опинився депутат від «ЄС» Юрій Гринів. Натомість «Свобода» виступає проти змін на підприємстві. Обговоримо, як місцеві політики гризуться за вплив на лісовий бізнес.

Повернути пільги на проїзд у громадському транспорті Львова — таку вимогу озвучила уповноважена з прав людини Людмила Денісова. У мерії ж наполягають, що тимчасове скасування пільгового проїзду законне і необхідне на час карантину. Дізнаємось більше про аргументи сторін.

Львів’яни б’ються за місце для паркування у дворі. Часом доходить до справжніх сутичок і псування майна. Обговоримо ініціативу впорядкувати паркування у дворах із депутатом Львівської міської ради Андрієм Стецем.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі «24 каналу».

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