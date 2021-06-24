У випуску коротко і відверто про найважливіші теми четверга, 24 червня:

Завдяки змінам у законодавстві до Львова повернулися чотири великі лікарні і шпиталі, реєстрацію яких раніше змінили через примхи місцевих політиків. Обговоримо, як громади можуть захистити своє спільне майно.

Острівці безпеки чи небезпечні перешкоди для руху? Після смертельної ДТП на вулиці Луганській у соцмережах критикують неправильне встановлення засобів стишення дорожнього руху. З’ясуємо, як підвищити безпеку на вулицях Львова.

І дізнаємось, як Львів розвиває туризм спільно із Саудівською Аравією. До нас прибула делегація туроператорів цієї країни і, ймовірно, що скоро туристів з мусульманських країн побільшає.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі «24 каналу».

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