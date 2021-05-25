У випуску коротко і відверто про найважливіші теми вівторка, 25 травня:

Мер Львова Андрій Садовий заветував ухвалу про майбутнє будівництво на місці дитячого санаторію. Минулого тижня за це питання зі скандалом проголосували депутати від «Європейської солідарності», «Свобода» і «Варти».

Мешканці новобудов у Сокільниках біля Львова можуть залишитися без каналізації. Дізнаємось, як забудовникам вдалося продавати квартири без підключення до мереж.

Сьогодні у Львівському аеропорту приземлився останній літак з Білорусі. Україна припиняє авіасполучення з Мінськом через примусову посадку рейсу з Афін і затримання опозиціонера Романа Протасевича.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі «24 каналу».

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