У випуску коротко і відверто про найважливіші теми вівторка, 27 квітня:

Львівську обласну раду сьогодні пікетували кілька сотень медиків. Усе через скандал навколо конкурсу на посаду керівника центру екстреної медицини. Також депутати вирішували, які об’єкти нерухомості можна продати з аукціону. Оглянемо підсумки сесії.

Щось пішло не так із ремонтом вул. Степана Бандери. Результат робіт розкритикували самі львів’яни. Сьогодні вулицю оглянув мер Андрій Садовий. Дізнаємось деталі ситуації.

Викладач Українського католицького університету Олександр Ябчанка на знак протесту проти захисту дисертації нардепом Іллею Кивою спалив свій диплом кандидата медичних наук. Обговоримо, наскільки деградувала наша наука і що з цим робити.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі «24 каналу».

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