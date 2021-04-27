«Чорне і біле» з Андрієм Дроздою
Відверто про головні новини Львова за 27 квітня
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У випуску коротко і відверто про найважливіші теми вівторка, 27 квітня:
- Львівську обласну раду сьогодні пікетували кілька сотень медиків. Усе через скандал навколо конкурсу на посаду керівника центру екстреної медицини. Також депутати вирішували, які об’єкти нерухомості можна продати з аукціону. Оглянемо підсумки сесії.
- Щось пішло не так із ремонтом вул. Степана Бандери. Результат робіт розкритикували самі львів’яни. Сьогодні вулицю оглянув мер Андрій Садовий. Дізнаємось деталі ситуації.
- Викладач Українського католицького університету Олександр Ябчанка на знак протесту проти захисту дисертації нардепом Іллею Кивою спалив свій диплом кандидата медичних наук. Обговоримо, наскільки деградувала наша наука і що з цим робити.
Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі «24 каналу».
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