Найближчими дня на Львівщині потепліє. За даними синоптиків Львівського гідрометцентру, із четверга, 29 квітня, температура повітря у Львові та області підніметься до 18°С, також можливі короткочасні дощі та грози.

У вівторок, 27 квітня, буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер західний, 5 – 10 м/с. Вночі сильний заморозок 0 – 5°С, температура вдень 6 – 11°С тепла.

У середу, 28 квітня, очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с. Вночі сильний заморозок 0 – 5°С, температура вдень 8 – 13°С тепла.

У четвер, 29 квітня, також без істотних опадів. Вітер південний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 1 – 6°С тепла, місцями на поверхні ґрунту заморозки 0 – 3°С, вдень 13 – 18°С тепла.

У п’ятницю, 30 квітня, буде мінлива хмарність. Вночі без опадів, вранці та вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер південний з переходом на західний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 5 – 10°С тепла, вдень 13 – 18°С тепла.

У суботу, 1 травня, мінлива хмарність, без опадів, лише в другій половині дня дощ, місцями гроза. Вітер південно-західний з переходом на північний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 5 – 10°С тепла, вдень 13 – 18°С тепла.