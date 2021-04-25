Вночі у понеділок, 26 квітня, на Львівщині прогнозують сильні заморозки подекуди до -5°С. Про це повідомили у Львівському регіональному гідрометцентрі.

За прогнозами синоптиків, 26 квітня буде хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ, місцями з мокрим снігом. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с. Вночі сильний заморозок 0 – 5°С, температура повітря вдень 5 – 10°С тепла.

Протягом вівторка та середи, 27 –28 квітня, у області також прогнозують сильні заморозки від 0 до -5ºС.