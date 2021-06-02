У випуску коротко і відверто про найважливіші теми середи, 2 червня:

У гірському селі біля Турки на Львівщині дощем змило частину відремонтованої дороги. Чиновники заявили, що дорогу ще не здали в експлуатацію і тепер будуть ремонтувати ще раз.

Поліція підозрює директора «Львівелектротрансу» Андрія Свища у зловживанні службовим становищем і закупівлі електроенергії за завищеними цінами. Дізнаємось деталі цієї справи.

Депутатам «Європейської солідарності» роздали рекомендації, як правильно коментувати розслідування журналістів щодо можливої співпраці Порошенка і Медведчука. З’ясуємо, як згідно з лінією партії потрібно коментувати цю тему.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі «24 каналу».

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