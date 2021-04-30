У випуску коротко і відверто про найважливіші теми п'ятниці, 30 квітня:

Що буде з лікарнею залізничників у центрі Львова? Дізнаємось, чи готова «Укрзалізниця» передати медичний заклад на баланс міста.

Емоції та реакції навколо маршу вшанування дивізії «Галичина». Політики сваряться. Ізраїль та Німеччина стурбовані, Ірині Фаріон заблокували сторінку на Facebook.

Ліси на Львівщині далі вирубують. Зокрема, і для облаштування кар’єрів. Однак місцеві громади знайшли спосіб зупинити вирубку. Обговоримо, як це працює.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі «24 каналу».

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter