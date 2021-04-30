«Чорне і біле» з Андрієм Дроздою
Відверто про головні новини Львова за 30 квітня
У випуску коротко і відверто про найважливіші теми п'ятниці, 30 квітня:
- Що буде з лікарнею залізничників у центрі Львова? Дізнаємось, чи готова «Укрзалізниця» передати медичний заклад на баланс міста.
- Емоції та реакції навколо маршу вшанування дивізії «Галичина». Політики сваряться. Ізраїль та Німеччина стурбовані, Ірині Фаріон заблокували сторінку на Facebook.
- Ліси на Львівщині далі вирубують. Зокрема, і для облаштування кар’єрів. Однак місцеві громади знайшли спосіб зупинити вирубку. Обговоримо, як це працює.
Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі «24 каналу».
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