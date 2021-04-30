Під час святкових заходів слід пам'ятати про заходи безпеки, пов'язані з пандемією Covid-19

У неділю, 2 травня, християни східного обряду святкують Великдень. Зважаючи на карантин, Рада церков Львова рекомендувала вірянам слухати святкові богослужіння онлайн. Тим, хто все ж піде до храмів, радять дотримуватися карантинних вимог – перебувати більше на вулиці та уникати скупчень. Освячення великодніх кошиків здійснюватиметься винятково на вулиці з дотриманням дистанції. ZAXID.NET зібрав інформацію про розклад богослужінь в основних церквах Львова. Українська греко-католицька церква 1. Архикатедральний Собор святого Юра, УГКЦ (пл. Святого Юра, 5) 1 травня, Велика субота: 9:00 ― Вечірня з Божественною літургією св. Василія Великого. 12:00 ― Благословення пасок та іншої поживи (щопівгодини). 14:00― Ісусова молитва за онкологічних хворих. 15:00― Акафіст до Ісуса Христа в часі пандемії. 21:30 ― Надгробне. Пасхальна утреня. Архієрейська Божественна літургія (звершує Преосвященний Володимир, єпископ-помічник Львівської архієпархії). 2 травня, День Воскресіння Христового 8:00— Архієрейська Божественна літургія (звершує високопреосвященний Ігор, митрополит львівський). 11:00 — Божественна літургія св. Івана Золотоустого на всяке прошення. 14:00 — Ісусова молитва за онкологічних хворих. 15:00 — Акафіст до Ісуса Христа в часі пандемії. 16:00 — Воскресна вечірня. Онлайн-трансляції будуть за посиланням. 2. Церква Преображення Господнього (вул. Краківська, 21) 1 травня, Велика субота 13:00 Вечірня з літургією Василія Великого. 15:00-22:00 Освячення великоднього кошика. 2 травня, День Воскресіння Христового 0:00 Воскресна утреня та святкова соборна Божественна літургія. 7:00, 9:00 та 11:00 Божественна літургія. 17:00 Велика вечірня. 3. Гарнізонний храм свв. апп. Петра і Павла (вул. Театральна, 11) 1 травня, Велика субота 0:00 Вечірня з літургією святого Василія Великого, сповідь. 11:00 ​– 21:00 Посвячення пасок. 23:30 Надгробне. 2 травня, День Воскресіння Христового 00:00 Воскресна утреня – Божественна літургія, посвячення пасок. 7:30 Божественна літургія, посвячення пасок. 9:00 Божественна літургія, посвячення пасок. 11:00 Божественна літургія, посвячення пасок. 13:00 Божественна літургія, посвячення пасок. 15:00 Byzantine Divine Liturgy in English, blessing of the easter baskets. 18:00 Велика вечірня. 4. Церква свв. Ольги і Єлизавети (площа М. Кропивницького, 5) 1 травня, Велика субота 9:00 – Свята літургія Василія Великого з вечірнею. 14:00 – Освячення пасок. 2 травня, Воскресіння Христове, Пасха 6:00 - Надгробне, Воскресна утреня. 8:00 – Свята літургія. 10:00 - Свята літургія. 12:00 - Свята літургія. 5. Церква Різдва пресвятої Богородиці (Сихів) 1 травня, Велика субота 8:00 Вечірня з літургією св. Василія Великого. 23:00 Надгробне і Воскресна утреня. 2 травня, День Воскресіння Христового 00:00, 7:00, 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00 Божественна літургія. 18:00 Воскресна вечірня. Православна церква України 1. Свято-Покровський кафедральний собор ПЦУ (вул. Михайла Грушевського,2) 1 травня, Велика субота 8:30 – Часи. 9:00 – Вечірня з літургією святителя Василія Великого, архієрейським чином. (Очолює моління високопреосвященний Димитрій, митрополит Львівський і Сокальський. 11:00 – 23:00 Освячення пасхальних приношень. 23:30 – Полуношниця. 2 травня, Христове Воскресіння 00:00 – Пасхальна заутреня, архієрейським чином (очолить моління високопреосвященний Димитрій, митрополит Львівський і Сокальський). 1:00 – Божественна літургія, архієрейським чином (очолить моління високопреосвященний Димитрій, митрополит Львівський і Сокальський). 7:00 Божественна літургія. 9:00 Божественна літургія. 2. Храм Успіння пресвятої Богородиці ПЦУ (Руська, 5) 1 травня, Велика субота 8:30 Свята літургія. 14:00 Початок свячення пасок. Паски освячуються з дотриманням вимог карантину на подвір’я храму з відповідною дистанцією. 21:00 Читання діянь святих апостолів. 23:59 Початок хресного ходу. 2 травня, День Воскресіння Господнього 00:00 Великодня утреня. Свята літургія. Освячення пасок. Очолює митрополит Львівський високопреосвященний Макарій. 7:00 Свята літургія. Освячення пасок. 9:00 Свята літургія. Освячення пасок. 15:00 Великодня утреня. 3. Церква свв. апп. Петра і Павла (вул. Личаківська, 82а) 1 травня, Велика субота 8:00 Свята літургія. 14:00-23:00 Посвячення пасок. 23:00 Поховання плащаниці. 2 травня, День Воскресіння Господнього 00:00 Утреня і Божественна літургія. 7:00 Божественна літургія. 9:00 Божественна літургія. 18:00 Вечірнє богослужіння.

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