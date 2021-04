Під час святкових заходів слід пам'ятати про заходи безпеки, пов'язані з пандемією Covid-19

У неділю, 2 травня, християни східного обряду святкують Великдень. Зважаючи на карантин, Рада церков Львова рекомендувала вірянам слухати святкові богослужіння онлайн. Тим, хто все ж піде до храмів, радять дотримуватися карантинних вимог – перебувати більше на вулиці та уникати скупчень.

Освячення великодніх кошиків здійснюватиметься винятково на вулиці з дотриманням дистанції.

ZAXID.NET зібрав інформацію про розклад богослужінь в основних церквах Львова.

Українська греко-католицька церква

1. Архикатедральний Собор святого Юра, УГКЦ (пл. Святого Юра, 5)

1 травня, Велика субота:

9:00 ― Вечірня з Божественною літургією св. Василія Великого.

12:00 ― Благословення пасок та іншої поживи (щопівгодини).

14:00― Ісусова молитва за онкологічних хворих.

15:00― Акафіст до Ісуса Христа в часі пандемії.

21:30 ― Надгробне. Пасхальна утреня. Архієрейська Божественна літургія (звершує Преосвященний Володимир, єпископ-помічник Львівської архієпархії).

2 травня, День Воскресіння Христового

8:00— Архієрейська Божественна літургія (звершує високопреосвященний Ігор, митрополит львівський).

11:00 — Божественна літургія св. Івана Золотоустого на всяке прошення.

14:00 — Ісусова молитва за онкологічних хворих.

15:00 — Акафіст до Ісуса Христа в часі пандемії.

16:00 — Воскресна вечірня.

Онлайн-трансляції будуть за посиланням.

2. Церква Преображення Господнього (вул. Краківська, 21)

1 травня, Велика субота

13:00 Вечірня з літургією Василія Великого.

15:00-22:00 Освячення великоднього кошика.

2 травня, День Воскресіння Христового

0:00 Воскресна утреня та святкова соборна Божественна літургія.

7:00, 9:00 та 11:00 Божественна літургія.

17:00 Велика вечірня.

3. Гарнізонний храм свв. апп. Петра і Павла (вул. Театральна, 11)

1 травня, Велика субота

0:00 Вечірня з літургією святого Василія Великого, сповідь.

11:00 ​– 21:00 Посвячення пасок.

23:30 Надгробне.

2 травня, День Воскресіння Христового

00:00 Воскресна утреня – Божественна літургія, посвячення пасок.

7:30 Божественна літургія, посвячення пасок.

9:00 Божественна літургія, посвячення пасок.

11:00 Божественна літургія, посвячення пасок.

13:00 Божественна літургія, посвячення пасок.

15:00 Byzantine Divine Liturgy in English, blessing of the easter baskets.

18:00 Велика вечірня.

4. Церква свв. Ольги і Єлизавети (площа М. Кропивницького, 5)

1 травня, Велика субота

9:00 – Свята літургія Василія Великого з вечірнею.

14:00 – Освячення пасок.

2 травня, Воскресіння Христове, Пасха

6:00 - Надгробне, Воскресна утреня.

8:00 – Свята літургія.

10:00 - Свята літургія.

12:00 - Свята літургія.

5. Церква Різдва пресвятої Богородиці (Сихів)

1 травня, Велика субота

8:00 Вечірня з літургією св. Василія Великого.

23:00 Надгробне і Воскресна утреня.

2 травня, День Воскресіння Христового

00:00, 7:00, 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00 Божественна літургія.

18:00 Воскресна вечірня.

Православна церква України

1. Свято-Покровський кафедральний собор ПЦУ (вул. Михайла Грушевського,2)

1 травня, Велика субота

8:30 – Часи.

9:00 – Вечірня з літургією святителя Василія Великого, архієрейським чином. (Очолює моління високопреосвященний Димитрій, митрополит Львівський і Сокальський.

11:00 – 23:00 Освячення пасхальних приношень.

23:30 – Полуношниця.

2 травня, Христове Воскресіння

00:00 – Пасхальна заутреня, архієрейським чином (очолить моління високопреосвященний Димитрій, митрополит Львівський і Сокальський).

1:00 – Божественна літургія, архієрейським чином (очолить моління високопреосвященний Димитрій, митрополит Львівський і Сокальський).

7:00 Божественна літургія.

9:00 Божественна літургія.

2. Храм Успіння пресвятої Богородиці ПЦУ (Руська, 5)

1 травня, Велика субота

8:30 Свята літургія.

14:00 Початок свячення пасок. Паски освячуються з дотриманням вимог карантину на подвір’я храму з відповідною дистанцією.

21:00 Читання діянь святих апостолів.

23:59 Початок хресного ходу.

2 травня, День Воскресіння Господнього

00:00 Великодня утреня. Свята літургія. Освячення пасок. Очолює митрополит Львівський високопреосвященний Макарій.

7:00 Свята літургія. Освячення пасок.

9:00 Свята літургія. Освячення пасок.

15:00 Великодня утреня.

3. Церква свв. апп. Петра і Павла (вул. Личаківська, 82а)

1 травня, Велика субота

8:00 Свята літургія.

14:00-23:00 Посвячення пасок.

23:00 Поховання плащаниці.

2 травня, День Воскресіння Господнього

00:00 Утреня і Божественна літургія.

7:00 Божественна літургія.

9:00 Божественна літургія.

18:00 Вечірнє богослужіння.