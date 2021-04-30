Львівські церкви оприлюднили розклад богослужінь на Великдень
Освячення великодніх страв відбуватиметься з дотриманням карантинних обмежень
У неділю, 2 травня, християни східного обряду святкують Великдень. Зважаючи на карантин, Рада церков Львова рекомендувала вірянам слухати святкові богослужіння онлайн. Тим, хто все ж піде до храмів, радять дотримуватися карантинних вимог – перебувати більше на вулиці та уникати скупчень.
Освячення великодніх кошиків здійснюватиметься винятково на вулиці з дотриманням дистанції.
ZAXID.NET зібрав інформацію про розклад богослужінь в основних церквах Львова.
Українська греко-католицька церква
1. Архикатедральний Собор святого Юра, УГКЦ (пл. Святого Юра, 5)
1 травня, Велика субота:
9:00 ― Вечірня з Божественною літургією св. Василія Великого.
12:00 ― Благословення пасок та іншої поживи (щопівгодини).
14:00― Ісусова молитва за онкологічних хворих.
15:00― Акафіст до Ісуса Христа в часі пандемії.
21:30 ― Надгробне. Пасхальна утреня. Архієрейська Божественна літургія (звершує Преосвященний Володимир, єпископ-помічник Львівської архієпархії).
2 травня, День Воскресіння Христового
8:00— Архієрейська Божественна літургія (звершує високопреосвященний Ігор, митрополит львівський).
11:00 — Божественна літургія св. Івана Золотоустого на всяке прошення.
14:00 — Ісусова молитва за онкологічних хворих.
15:00 — Акафіст до Ісуса Христа в часі пандемії.
16:00 — Воскресна вечірня.
Онлайн-трансляції будуть за посиланням.
2. Церква Преображення Господнього (вул. Краківська, 21)
1 травня, Велика субота
13:00 Вечірня з літургією Василія Великого.
15:00-22:00 Освячення великоднього кошика.
2 травня, День Воскресіння Христового
0:00 Воскресна утреня та святкова соборна Божественна літургія.
7:00, 9:00 та 11:00 Божественна літургія.
17:00 Велика вечірня.
3. Гарнізонний храм свв. апп. Петра і Павла (вул. Театральна, 11)
1 травня, Велика субота
0:00 Вечірня з літургією святого Василія Великого, сповідь.
11:00 – 21:00 Посвячення пасок.
23:30 Надгробне.
2 травня, День Воскресіння Христового
00:00 Воскресна утреня – Божественна літургія, посвячення пасок.
7:30 Божественна літургія, посвячення пасок.
9:00 Божественна літургія, посвячення пасок.
11:00 Божественна літургія, посвячення пасок.
13:00 Божественна літургія, посвячення пасок.
15:00 Byzantine Divine Liturgy in English, blessing of the easter baskets.
18:00 Велика вечірня.
4. Церква свв. Ольги і Єлизавети (площа М. Кропивницького, 5)
1 травня, Велика субота
9:00 – Свята літургія Василія Великого з вечірнею.
14:00 – Освячення пасок.
2 травня, Воскресіння Христове, Пасха
6:00 - Надгробне, Воскресна утреня.
8:00 – Свята літургія.
10:00 - Свята літургія.
12:00 - Свята літургія.
5. Церква Різдва пресвятої Богородиці (Сихів)
1 травня, Велика субота
8:00 Вечірня з літургією св. Василія Великого.
23:00 Надгробне і Воскресна утреня.
2 травня, День Воскресіння Христового
00:00, 7:00, 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00 Божественна літургія.
18:00 Воскресна вечірня.
Православна церква України
1. Свято-Покровський кафедральний собор ПЦУ (вул. Михайла Грушевського,2)
1 травня, Велика субота
8:30 – Часи.
9:00 – Вечірня з літургією святителя Василія Великого, архієрейським чином. (Очолює моління високопреосвященний Димитрій, митрополит Львівський і Сокальський.
11:00 – 23:00 Освячення пасхальних приношень.
23:30 – Полуношниця.
2 травня, Христове Воскресіння
00:00 – Пасхальна заутреня, архієрейським чином (очолить моління високопреосвященний Димитрій, митрополит Львівський і Сокальський).
1:00 – Божественна літургія, архієрейським чином (очолить моління високопреосвященний Димитрій, митрополит Львівський і Сокальський).
7:00 Божественна літургія.
9:00 Божественна літургія.
2. Храм Успіння пресвятої Богородиці ПЦУ (Руська, 5)
1 травня, Велика субота
8:30 Свята літургія.
14:00 Початок свячення пасок. Паски освячуються з дотриманням вимог карантину на подвір’я храму з відповідною дистанцією.
21:00 Читання діянь святих апостолів.
23:59 Початок хресного ходу.
2 травня, День Воскресіння Господнього
00:00 Великодня утреня. Свята літургія. Освячення пасок. Очолює митрополит Львівський високопреосвященний Макарій.
7:00 Свята літургія. Освячення пасок.
9:00 Свята літургія. Освячення пасок.
15:00 Великодня утреня.
3. Церква свв. апп. Петра і Павла (вул. Личаківська, 82а)
1 травня, Велика субота
8:00 Свята літургія.
14:00-23:00 Посвячення пасок.
23:00 Поховання плащаниці.
2 травня, День Воскресіння Господнього
00:00 Утреня і Божественна літургія.
7:00 Божественна літургія.
9:00 Божественна літургія.
18:00 Вечірнє богослужіння.