Житловий комплекс збудують на місці промислових складів

Біля парку «Погулянка» збудують багатофункційний комплекс із дитсадком. Відповідні містобудівні умови та обмеження представили на засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради у вівторок, 15 квітня.

Йдеться про забудову ділянки на вул. Джорджа Вашингтона, 7-7б, на якій розташовані промислові склади. За словами головного архітектора Львова Антона Коломєйцева, наявні будівлі на цій ділянці знесуть, натомість побудують житловий комплекс на 222 квартири із підземним паркінгом на 235 місць. Крім цього, у комплексі передбачили приміщення під офіси.

Крім цього, забудовник надав гарантійний лист про сплату інвестиційного внеску в розвиток інфраструктури та має профінансувати створення скверу в цьому районі.

За МУО на будівництво до міської ради звернулося ТзОВ «Арія авто». Компанія зареєстрована у 2007 році та займається техобслуговуванням автомобілів. Директором компанії вказаний Святослав Луцишин, а засновником – львівʼянин Ярослав Хариш. Йому належить низка львівських автокомпаній, зокрема «Галавтосвіт» і «Арія Моторс».